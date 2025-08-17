Bitcoin, Ether, USDT…aux Émirats vos cryptos peuvent payer vos vols

Pour Résumer

Emirates accepte Bitcoin, Ether, USDT dès 2026.

Bitcoin grimpe à 119 800 €.

Dubaï renforce son statut de hub crypto.

Emirates : une révolution dans les airs

Dubaï fait des vagues. En effet, le 9 juillet 2025, Emirates signe un partenariat avec Crypto.com pour intégrer Crypto.com Pay, permettant de payer vols et services à bord en Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDT et CRO dès 2026.

Par ailleurs, cette initiative cible les millennials et Gen Z, avec des transactions rapides et sécurisées via blockchain.

Effectivement, Emirates, desservant 148 destinations, devient la première grande compagnie à adopter les cryptos à cette échelle.

D’ailleurs, les voyageurs pourront réserver un Dubaï-Paris ou un New York-Bali via Emirates.com, en scannant un QR code pour payer depuis leur wallet. Cependant, la volatilité des cryptos, avec un RSI de BTC à 61, pourrait compliquer les conversions en dirhams (AED).

Par ailleurs, airBaltic accepte le BTC depuis 2014, mais l’envergure d’Emirates donne un nouvel élan. Effectivement, ce move s’inscrit dans la vision D33 de Dubaï, visant 90 % de transactions sans cash d’ici 2026.

Le marché crypto en ébullition

Ce virage secoue l’écosystème. Le Bitcoin gagne 2,8 % à 119 800 €, tandis qu’Ethereum progresse de 1,6 % à 3 990 €. Par ailleurs, la capitalisation totale du marché crypto atteint 4 150 milliards d’euros, en hausse de 2,3 %.

Effectivement, les volumes sur Binance, leader aux Émirats, explosent de 20 %, avec 350 cryptos échangées, dont USDT représentant 43 % des transactions.

D’ailleurs, la Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) de Dubaï supervise 1 000+ entreprises crypto, renforçant la confiance.

Cependant, un piratage de 30 millions d’euros en juillet 2025 rappelle encore les risques. Effectivement, la conversion instantanée des cryptos en AED via Crypto.com Pay atténue pas mal la volatilité.

D’un autre côté, Air Arabia accepte AE Coin, un stablecoin local, et Travala propose des réservations avec USDC, élargissant les options. Effectivement, les Émirats deviennent un hub crypto incontournable.

Perspectives : un avenir sans cash ?

Ce pari pourrait tout changer. En effet, Emirates Bitcoin 2026 pourrait attirer 5 milliards d’euros de flux crypto dans le tourisme d’ici 2027.

Par ailleurs, Dubaï, avec 4 000 marchands utilisant Crypto.com Pay, vise 8 milliards de dirhams via la tokenisation. Effectivement, la clarté réglementaire, avec l’exonération de TVA sur les cryptos depuis novembre 2024, dope l’adoption.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec Solana.

Cependant, un Nasdaq en repli (-1,4 % à 17 600 points) et les risques de hacks, avec 37 % des utilisateurs inquiets, restent des pièges. Ce move d’Emirates positionne les Émirats comme leaders crypto, mais la prudence reste de mise.

À lire aussi :