LIVE – Stablecoins, Ethereum, XRP, ETF… – Toute l’actualité du 18 août 2025

Pour Résumer

Tether émet 2 milliards d’USDT, confirmant le rôle central des stablecoins.

Ethereum voit sa TVL grimper à 95,5 milliards grâce aux ETF et à la DeFi.

XRP profite d’un rebond juridique et attire massivement les whales.

Stablecoins et Ethereum en pleine dynamique

Au cours du week-end, Tether a injecté 2 milliards d’USDT supplémentaires, principalement sur Ethereum et Tron. Cela porte la capitalisation du marché des stablecoins à 162 milliards de dollars, renforçant encore leur poids stratégique dans les échanges.

Cependant, cette croissance n’est pas isolée : les stablecoins rivalisent désormais avec les grands systèmes de paiement traditionnels en vitesse d’adoption.

Parallèlement, Ethereum confirme son rôle de pilier. La Total Value Locked du réseau a bondi de 89,5 %, atteignant 95,5 milliards de dollars. Ce chiffre illustre la double dynamique des inflows liés aux ETF et du regain d’intérêt pour la DeFi.

Mais il ne s’agit pas uniquement de capitaux : la confiance des investisseurs se reflète aussi dans l’évolution du prix, qui oscille malgré la volatilité récente autour des 4 400 dollars.

XRP et les ETF au centre de l’attention

Du côté de XRP, la victoire juridique face à la SEC continue de produire ses effets. En effet, les whales ont accumulé près de 1,7 milliard de tokens, consolidant le support autour de 3,10 dollars. Si ce seuil se maintient, une projection vers 3,90 dollars devient crédible à court terme.

Parallèlement, le marché des ETF bat des records : 40 milliards de dollars échangés en une semaine pour les produits Bitcoin et Ethereum. Cette adoption institutionnelle massive confirme que les cryptos ne sont plus un marché périphérique, mais bien une composante incontournable de la finance globale.

Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur les stablecoins, Ethereum, XRP et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.

À lire aussi :