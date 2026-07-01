Bitcoin : Strategy autorise la vente de BTC face à la baisse

Le prix du Bitcoin se maintient sur une ligne de crête fragile. Le BTC USD s’échange actuellement autour de 59 200 $, affichant une baisse de -1,7 % sur les dernières 24 heures et de -6 % sur la semaine. Dans ce contexte de faiblesse, Strategy a formellement autorisé un mécanisme permettant de vendre du Bitcoin. Les détails de ce cadre importent plus que les chiffres globaux, car la plupart des analyses ont ignoré les conditions réelles qui pourraient déclencher une liquidation effective.

Le 29 juin, Strategy a annoncé son « Digital Credit Capital Framework », qui inclut un programme de monétisation du Bitcoin autorisant le conseil d’administration à vendre du BTC pour générer jusqu’à 1,25 milliard de dollars pour sa réserve de dollars américains. Cette réserve s’élevait à environ 2,55 milliards de dollars au 28 juin, selon les propres déclarations de l’entreprise.

Ce même cadre établit des programmes de rachat allant jusqu’à 1 milliard de dollars chacun pour les titres de crédit numérique (incluant les actions privilégiées STRC, STRF, STRD et STRK) ainsi que pour les actions ordinaires de classe A. Les revenus issus de la vente de BTC sont cités comme une source de financement potentielle pour ces deux volets. La position de Strategy sur la cession de BTC a évolué, et ce nouveau cadre codifie ce qui était auparavant discrétionnaire.

Par ailleurs, la société a porté le taux de dividende annuel des actions privilégiées STRC à 12,00 %, applicable pour les périodes semi-mensuelles débutant le 1er juillet, invoquant l’objectif de maintenir le cours du STRC proche de sa valeur nominale de 100 $.

Le BTC USD peut-il reconquérir les 60 000 $ avant une rupture ?

$BTC tried to reclaim the $60,000 level but failed.



The key level for Bitcoin here is $58,000-$59,000 which should hold for any bounceback. pic.twitter.com/Ipk5BROMZr — Ted (@TedPillows) June 30, 2026

Le cadre d’analyse par points pivots de CoinCodex apporte une précision supplémentaire : les supports se situent à 58 940 $, 58 220 $ et 57 459 $, tandis que les résistances s’accumulent à 60 420 $, 61 180 $ et 61 901 $.

Le prix du Bitcoin est actuellement coincé dans une bande étroite entre le premier support et la première résistance, une configuration qui se résout généralement par une forte impulsion plutôt que par une dérive latérale.

Le scénario haussier repose sur le maintien des 59 000 $ tout au long de la semaine. Si ce niveau tient, le modèle à court terme de CoinLore projette un prix de 60 417 $ dès demain et 61 741 $ la semaine prochaine, soit une hausse d’environ 3,9 % par rapport aux niveaux actuels.

Le scénario de base prévoit une oscillation continue dans une fourchette comprise entre 59 000 $ et 61 500 $, le BTC respectant à la fois la zone de support et le palier de résistance jusqu’à ce qu’un catalyseur force une décision directionnelle.

Le scénario baissier, renforcé par le risque non négligeable introduit par le cadre de Strategy, serait une cassure confirmée sous les 58 212 $. Cela ouvrirait la voie vers la zone de support suivante et accélérerait probablement les pertes réalisées à court terme pour les acheteurs récents.

La structure intraday montre des sommets et des creux de plus en plus bas, ce qui confirme la tendance baissière à court terme identifiée par PriceFore. Le momentum n’est pas catastrophique, mais il n’est pas constructif non plus. Le maintien des 59 000 $ en clôture est la condition minimale pour que la thèse d’un rebond reste valide.

LiquidChain vise un positionnement précoce alors que le Bitcoin teste des niveaux clés

Lorsqu’un actif à forte capitalisation comme le BTC est bloqué dans une fourchette et subit la pression d’une vente institutionnelle autorisée (mais non encore exécutée), la rotation des capitaux vers des projets en phase de démarrage offrant une exposition asymétrique devient une décision rationnelle, bien que plus risquée.

LiquidChain ($LIQUID) est un projet d’infrastructure de couche 3 (Layer 3) qui se positionne comme une couche de liquidité cross-chain, fusionnant les liquidités de Bitcoin, Ethereum et Solana dans un environnement d’exécution unique.

L’architecture repose sur quatre piliers : une couche de liquidité unifiée, une exécution en une seule étape, un règlement vérifiable et une architecture « Deploy-Once » permettant aux développeurs de coder une seule fois pour accéder aux trois écosystèmes.

La prévente est actuellement proposée au prix de 0,01475 $, avec 880 132,41 $ récoltés à ce jour. Alors que des acteurs institutionnels comme Strategy structurent des cadres financiers de plus en plus complexes autour du Bitcoin, une infrastructure qui simplifie la complexité inter-chaînes présente une thèse de produit crédible.

Visitez le site de la prévente LiquidChain ici