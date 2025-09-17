Bitwise présente un ETF sur actifs tokenisés et stablecoins : enjeux et perspectives

Pour Résumer

Bitwise a soumis un dossier à la SEC afin de pouvoir créer un ETF basé sur les stablecoins et la tokenisation.

Cet ETF offrirait une exposition simultanée aux actions traditionnelles et aux crypto-actifs.

En réponse à la croissance rapide des stablecoins et de la tokenisation, ce produit vise à attirer les investisseurs en quête de diversification.

Un premier ETF aux États-Unis axé sur stablecoins et tokenisation

Cet ETF, en cas d’approbation, serait le premier aux États-Unis à se concentrer sur ces domaines. Il permettrait une exposition simultanée aux actions traditionnelles et aux actifs crypto. Toutefois, ces derniers devraient être liés aux stablecoins et à la tokenisation.

Cette démarche démontre l’objectif de Bitwise de se positionner au cœur de l’innovation en matière d’investissement crypto.

Bitwise is setting a new benchmark for crypto ETP Proof of Reserves. Today, Bitwise, in partnership with our U.S.-based accounting firm, @The_NetworkFirm , deployed a second layer of transparency to our Proof of Reserves system, allowing for daily CPA-attested Proof of Reserves… pic.twitter.com/4QuNNpF1gJ — Bitwise (@BitwiseInvest) September 15, 2025

L’exposition duale de Bitwise

L’ETF est structuré de manière unique, avec une répartition égale entre actions traditionnelles et crypto. La portion d’actions va viser les sociétés qui sont directement impliquées dans la tokenisation et les stablecoins.

Cela inclut des créateurs de stablecoins, des entreprises d’infrastructure blockchain, des processeurs de paiements, ainsi que des plateformes d’échanges. En outre, Bitwise a mis en place des limites de concentration pour réduire les risques.

Les entreprises de premier niveau pourraient représenter jusqu’à 15 % du fonds. D’un autre côté, celles de second et de troisième niveau seraient limitées à 8 % et 3 % respectivement. Cette approche donne la possibilité d’assurer une diversification tout en maintenant un focus sur les acteurs majeurs du secteur.

Les lois façonnent la dynamique du marché

Le dépôt du dossier intervient à un bon moment. Il se produit au moment où les États-Unis adoptent progressivement les stablecoins et la tokenisation.

Depuis 2025, la tokenisation des actifs réels a fait l’expérience d’une croissance rapide aussi bien que spectaculaire. De plus, les stablecoins ont également expérimenté une forte progression cette année. Entre janvier et août 2025, ils ont connu une augmentation de 23 %.

Ainsi, les fonds sont maintenant à presque 290 milliards de dollars. Ces tendances stimulent la demande institutionnelle et de détail. Plus précisément pour des produits qui offrent une exposition diversifiée à ces actifs numériques.

Pourquoi investir dans un nouveau ETF ?

What impact will Generic Listing Standards have on the crypto ETP space? Here's what happened when the SEC passed the "ETF Rule" in late-2019, which created Generic Listing Standards for traditional ETFs: The pace of ETF launches rose from ~117/year to ~370/year. Expect the… pic.twitter.com/acVRLLt8fw — Matt Hougan (@Matt_Hougan) September 16, 2025

Les investisseurs en quête de diversification numérique pourraient trouver cet ETF particulièrement attrayant. Avec une approche novatrice, Bitwise est sur la plus haute marche du podium comparé aux autres produits du marché.

Ce fonds pourrait offrir un moyen plus sécurisé d’investir dans des actifs encore perçus comme volatiles, tout en bénéficiant des avantages de la régulation en cours.

Les analystes estiment que la SEC pourrait rendre une décision d’ici octobre ou novembre 2025. En cas d’approbation, l’ETF pourrait être lancé dès le mois de novembre. Ainsi, cela placera Bitwise en tête de file dans le paysage en rapide évolution des actifs numériques.

Quel impact sur le marché crypto ?

Si cet ETF est approuvé, la demande pour les produits d’investissement crypto va fort probablement exploser.

Pensez-vous qu’il marquera un tournant pour l’intégration des stablecoins dans le monde de la finance traditionnelle ?

