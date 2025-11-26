Bitwise lance aujourd’hui son ETF Dogecoin après le flop de Grayscale

Pour Résumer

Bitwise lance l’ETF BWOW pour relancer la dynamique Dogecoin après le démarrage décevant de Grayscale.

Malgré un marché tendu, DOGE reste dans le top 10 et attire l’attention avec un nouvel élan spéculatif.

Maxi Doge profite du buzz avec plus de 4 M$ levés, des audits validés et une communauté en forte expansion.

Grayscale a raté son entrée malgré un rôle historique

Grayscale a eu l’honneur de lancer le premier ETF spot Dogecoin aux États-Unis. Son nom, GDOG, a fait le tour des réseaux. Pourtant, son premier jour n’a pas convaincu. Le volume n’a atteint que 1,4 million de dollars. Les analystes attendaient plutôt entre 10 et 12 millions.

Ce faible départ a déçu. Eric Balchunas, de Bloomberg, a parlé d’un lancement “plus calme que prévu”. Il estime que ce niveau convient à un ETF lambda. Mais il ne correspond pas à un premier ETF spot sur un memecoin aussi populaire. Le contraste avec d’autres altcoins est d’ailleurs frappant.

$GDOG (first Doge ETF) saw $1.4m volume on Day One.. solid for an avg launch but low for a 'first-ever spot' product. Not too surprising tho, we actually made a rhyme a while ago predicting this: 'The further away you get from BTC, the less asset there will be.' pic.twitter.com/ermlOcID1J — Eric Balchunas (@EricBalchunas) November 25, 2025

Solana ou XRP avaient attiré beaucoup plus d’argent lors de leur lancement. Le timing joue aussi contre DOGE. Le token perd plus de 24 % en un mois. Son prix tourne autour de 0,15 dollar. Il reste loin de son record de 2021 à 0,73 dollar. L’ambiance est donc un peu lourde pour un début très attendu.

Bitwise arrive avec BWOW et veut relancer toute la dynamique

Aujourd’hui, c’est Bitwise qui entre en scène. Son ETF Dogecoin, BWOW, peut enfin se négocier après la validation de NYSE Arca. Beaucoup voient ce lancement comme un second souffle. Le marché voulait une nouvelle chance de tester un ETF DOGE avec un cadre plus clair.

Bitwise joue la transparence. Le fonds est enregistré sous le Securities Act de 1933. La garde sera assurée par Coinbase Custody Trust. Ce choix rassure les investisseurs sérieux. Ils préfèrent un partenaire reconnu plutôt qu’une structure trop jeune ou trop risquée.

Ce nouvel ETF arrive aussi sur la Bourse de New York avec un positionnement plus clair. Il détient déjà 16,43 millions de DOGE, ce qui donne immédiatement du poids au fonds. Bitwise ajoute aussi une offre qui attire l’attention. Le fonds supprime temporairement ses frais de gestion de 0,34 % par an pour le lancement.

Cette exonération reste valable jusqu’à ce que BWOW atteigne 500 millions de dollars d’actifs, ou pendant un mois. Cette stratégie plaît, car elle permet d’entrer sans coûts supplémentaires.

DOGE reste aussi dans le top 10 mondial des cryptos. Même affaibli, il attire toujours. Beaucoup espèrent que BWOW déclenche un volume bien supérieur à celui de Grayscale.

Maxi Doge surfe sur l’engouement et accélère sa prévente

À chaque grande actualité autour de Dogecoin, un projet sort naturellement du lot : Maxi Doge. Ce token reprend l’esprit DOGE, mais avec une approche plus moderne. Il mise sur l’humour, l’énergie des communautés et la simplicité.

Cette identité parle à une communauté qui aime les projets décalés, mais sérieux sur l’exécution. Le projet a même dépassé les 4 millions de dollars levés, avec certain whale de Dogecoin comme investisseurs.

Aujourd’hui, son prix a même bondi de 1 %. C’est une progression modeste, mais elle reste significative dans un marché très nerveux avec Bitcoin sous la barre de 90.000 $.

L’équipe met d’ailleurs en avant plusieurs arguments rassurants. Le smart contract a été audité par Coinsult et SOLIDProof. Les achats peuvent se faire avec plusieurs cryptos, par Best Wallet ou même par carte bancaire. Les investisseurs peuvent aussi staker leurs tokens dès l’achat, avec un rendement élevé qui motive à rester engagé.

Pour beaucoup, Maxi Doge ressemble à l’occasion idéale pour entrer tôt dans un projet qui ne cache pas ses intentions. La communauté devient de plus en plus active sur X et Telegram, ce qui renforce le sentiment que quelque chose se prépare. Maxi Doge veut s’imposer comme le grand prochain memecoin.

Découvrir MaxiDoge

À lire aussi :