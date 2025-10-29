Le boom Solana : l’ETF Spot de Bitwise écrase ses rivaux à 69 M$

Pour Résumer

L’ETF Spot Solana (BSOL) de Bitwise a levé 69,5 M$ dès son lancement, éclipsant ses rivaux.

Avec 0,20 % de frais supprimés pendant trois mois et un rendement de 7 %, l’ETF séduit les investisseurs.

Ce succès positionne Solana comme le troisième pilier institutionnel, aux côtés de Bitcoin et d’Ethereum.

Un lancement qui fait parler de lui

Dès son premier jour, l’ETF Spot de Bitwise a pulvérisé les compteurs. Avec 69,5 M$ d’entrées nettes, il a littéralement écrasé la concurrence. Son rival direct, le REX-Osprey Solana Staking ETF (SSK), n’a récolté que 12 M$ à son lancement.

De son côté, le fonds de 21Shares et le produit de VanEck ont ensemble collecté moins de 20 millions de dollars. La différence est claire, et elle parle d’elle-même.

En effet, le succès de l’ETF Solana de Bitwise tient à sa simplicité et à son accessibilité. Il se démarque surtout parce qu’il simplifie la vie des investisseurs. Plus besoin de gérer de portefeuilles, de clés ou d’exchanges compliqués : miser sur Solana devient aussi simple que d’acheter une action.

Ce lancement marque un vrai tournant : Solana s’impose désormais aux côtés de Bitcoin et d’Ethereum. Pour beaucoup d’analystes, c’est la preuve que les altcoins gagnent enfin leur place sur le marché institutionnel.

Et puis, il est important de noter que Bitwise a joué malin. Les frais de gestion à 0,20 %, supprimés pendant trois mois, sont un réel atout. Ajoutez à cela un rendement de staking de 7 %, et on comprend pourquoi les investisseurs se sont précipités.

Pourquoi Bitwise fait mieux que les autres ?

Ce qui fait la force du fonds Bitwise, c’est sa transparence. L’ETF, lancé officiellement hier, est entièrement spot, c’est-à-dire qu’il détient réellement les tokens Solana. Cela permet à Bitwise de capter les récompenses du staking et d’offrir un rendement stable.

0/ Today @BitwiseInvest launched $BSOL with $220M in the fund, the first ever SEC approved @solana staking ETF with 100% of the underlying SOL staked — Kyle Samani (@KyleSamani) October 28, 2025

En face, ses rivaux ont des structures plus complexes, moins claires, et souvent plus coûteuses. Les investisseurs, eux, préfèrent la simplicité et la sécurité.

Mais ce n’est pas tout. Le réseau Solana, déjà connu pour sa vitesse et ses faibles frais, attire de plus en plus de développeurs et d’utilisateurs. Cette effervescence crée une juste demande naturelle. En misant sur Solana, Bitwise a donc choisi un écosystème solide, crédible et en pleine expansion.

Enfin, le timing ne pouvait pas être meilleur. Le marché crypto se stabilise, les institutions reviennent, et la régulation s’assouplit petit à petit. Dans ce contexte, un ETF Solana bien construit avait tout pour séduire. Et visiblement, ça marche.

Des perspectives qui vont bien au-delà du lancement

L’arrivée de ce fonds change la donne. D’après certains analystes, les ETF Solana pourraient attirer jusqu’à 6 milliards de dollars dès leur première année. Rien que ça. Cela prouve que la demande pour des produits crypto clairs, réglementés et rentables ne fait qu’augmenter.

Quand les grands investisseurs s’y mettent, le grand public n’est jamais loin derrière. Beaucoup découvrent déjà Best Wallet Token ($BEST), un jeune projet, mais prometteur qui séduit de plus en plus de curieux.

Cependant, le jour du lancement, le cours du SOL a un peu reculé, d’environ 3 %, rien de dramatique. Cela rappelle simplement qu’un ETF à succès ne fait pas forcément grimper le prix tout de suite. Mais surtout, c’est une étape clé pour la crypto : après Bitcoin et Ethereum, Solana devient la première nouvelle blockchain à obtenir son propre ETF spot.

Elle devance ainsi d’autres acteurs majeurs. C’est une reconnaissance de son écosystème technique et de sa communauté vibrante. L’arrivée de capitaux institutionnels pourrait booster son développement futur. Cependant, le chemin réglementaire aux États-Unis reste semé d’embûches.

