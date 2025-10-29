Solana devient la blockchain du stablecoin de Western Union

Pour Résumer

Western Union lancera en 2026 son stablecoin USDPT sur Solana, avec Anchorage Digital Bank pour l’émission et la garde.

Objectif : accélérer les transferts internationaux pour 150 millions d’usagers en réduisant coûts et délais.

Ce choix place Solana au cœur du futur réseau mondial de règlements on-chain.

Pourquoi Solana, et pourquoi maintenant

Le management a comparé plusieurs options avant de retenir Solana, jugeant la chaîne « adaptée à une offre institutionnelle » pour des règlements à grande échelle. D’ailleurs, la promesse tient à la combinaison débit/coût et à la maturité de l’écosystème pour l’émission et le transfert de tokens.

Western Union parle de « transparence accrue » et plus rapide que sur les rails bancaires traditionnels, tout en gardant un cadre de conformité identique à ses produits existants.

.@WesternUnion USDPT and the Digital Asset Network, built on Solana. Changing how the world's money moves.https://t.co/FVobqBOUPA pic.twitter.com/RlHvOC3E6Z — Solana (@solana) October 28, 2025

Dans la feuille de route, Anchorage Digital Bank joue le rôle d’infrastructure réglementée pour l’émission et la garde.

En outre, la société évoque un réseau capable de connecter des exchanges partenaires au front retail de Western Union, afin de réduire les frictions entre dépôt cash, conversion en stablecoin et retrait local.

USDPT et « Digital Asset Network » : ce qui arrive en 2026

USDPT sera un stablecoin libellé en USD et listé chez des partenaires pour maximiser l’accessibilité, à l’image du PYUSD de PayPal qui s’est généralisé sur les grandes plateformes.

Effectivement, en parallèle, le Digital Asset Network doit servir d’ossature de règlement on-chain avec des sorties en cash dans les agences et réseaux partenaires de Western Union.

Le groupe présente le projet comme une évolution naturelle de son cœur de métier, non comme un pari spéculatif : raccourcir la fenêtre de règlement, améliorer l’efficacité capitalistique et baisser les coûts finaux pour l’utilisateur.

Sur le calendrier, la firme vise H1 2026 pour l’ouverture grand public, après des pilotes et des intégrations techniques avec les bourses partenaires.

De plus, le choix de Solana s’explique aussi par l’outillage déjà disponible pour la tokenisation, la gestion de listes blanches et les contrôles de conformité côté émetteur, des prérequis dans un métier où l’AML/KYC est central.

Reste à voir comment sera articulée la relation entre les comptes Western Union et les wallets externes pour concilier facilité d’usage et traçabilité.

Zelle, MoneyGram : le basculement s’accélère

Western Union n’est pas seul à bouger. Cependant, Zelle prépare l’intégration de stablecoins pour les flux transfrontaliers, pendant que MoneyGram déploie une app crypto en USDC pour l’épargne et les transferts quasi instantanés.

La tendance est portée par une meilleure clarté réglementaire aux États-Unis et par l’idée que des rails on-chain réduisent les délais et les frais tout en améliorant l’auditabilité.

En conséquence, dans ce contexte, un stablecoin opéré avec une banque crypto agréée offre aux acteurs historiques un compromis entre innovation et conformité.

Payments Processor Zelle to allow crypto stablecoins for international transactions. pic.twitter.com/GvKKLcSr5i — Watcher.Guru (@WatcherGuru) October 26, 2025

Pour Solana, l’arrivée d’un émetteur grand public avec un réseau mondial serait un catalyseur d’usage. Ensuite, les flux de remittances sont un cas d’usage où la vitesse et le coût unitaire priment.

Si l’expérience client est suffisamment simple, l’adoption peut dépasser le cercle crypto natif.

D’ailleurs, les précédents montrent que les lancements d’offres fiat-on-chain par des géants du paiement peuvent déplacer rapidement les volumes, surtout lorsque l’on combine on/off-ramp locaux et applications mobiles existantes.

Les inconnues qui restent à trancher

Deux questions domineront les prochains mois. Néanmoins, risque opérationnel d’abord : Solana a connu des épisodes d’instabilité par le passé, même si la disponibilité s’est améliorée en 2024-2025.

Un opérateur de la taille de Western Union devra disposer de fallbacks clairs pour garantir la continuité de service.

Toutefois, design de conformité ensuite : entre wallets non custodiaux, listes de sanctions, contrôles d’origine des fonds et exigences locales, l’implémentation déterminera l’ampleur réelle des gains de productivité.

Dernier enjeu, la pédagogie. Western Union parle de « plus de choix et de contrôle » pour les clients, en particulier dans les pays à haute inflation, mais le bénéfice ne sera tangible que si la conversion est fluide, les frais lisibles et l’expérience identique à celle d’un transfert traditionnel.

