Blockchain publique : trois banques suisses réussissent un paiement contraignant inédit

Pour Résumer

UBS, PostFinance et Sygnum Bank ont réalisé un paiement interbancaire sur une blockchain publique.

La transaction montre que la blockchain publique est transparente, sécurisée et rapide.

Cette réussite pourrait servir de modèle pour d’autres banques et nécessite de nouvelles régulations.

Pourquoi la blockchain séduit les banques

Premièrement, il est important de rappeler les caractéristiques de la blockchain publique.

La blockchain publique se caractérise par un registre décentralisé, transparent, sécurisé et ouvert à l’ensemble des participants du réseau.

En d’autres termes, toutes les transactions sont visibles et vérifiables. En l’absence d’autorité centrale, c’est l’utilisation de cryptographies qui sécurise les transactions. Autre élément à savoir, une transaction ne peut plus être modifiée une fois enregistrée.

Une blockchain privée, au contraire, est contrôlée par une entité centrale. Si elle facilite les transactions et favorise l’inclusion financière, elle est moins transparente que ses alternatives publiques, avec un risque de fraude plus élevé.

Les blockchains publiques offrent également de nombreux avantages dans le secteur financier, en comparaison des banques classiques.

Les blockchains facilitent ainsi les paiements transfrontaliers, qui sont instantanés et avec des coûts réduits. Plus transparentes, elles permettent également de tracer chaque étape du transfert.

Autres avantages, les blockchains suppriment le besoin d’intermédiaires, garantissent des transactions automatiques et sécurisées et réduisent le risque d’erreurs humaines et les délais de traitement.

Toutes ces raisons font que la blockchain, et en particulier la blockchain publique, émerge comme une technologie clé dans le secteur financier, et séduit notamment des investisseurs institutionnels.

Paiement interbancaire 2.0

Les banques impliquées dans le paiement sont UBS, PostFinance et Sygnum Bank. La première est l’une des plus grandes banques suisses. Elle joue notamment un rôle clé dans l’innovation financière.

La deuxième est la filiale de La Poste Suisse, spécialisée dans les services financiers numériques.

Enfin, la troisième est une banque numérique axée sur les actifs numériques et la blockchain.

La transaction a concerné un paiement interbancaire utilisant des deposit tokens représentant des francs suisses sur la blockchain Ethereum.

Featured in @finews_ch by Peter Kuster: "A feasibility study by the trio of Postfinance, Sygnum Bank and UBS under the direction of the Swiss Bankers Association shows that blockchain technology for deposit tokens works within the existing legal framework." Peter Kuster writes:… pic.twitter.com/xAhG1hv4B1 — Sygnum Bank (@sygnumofficial) September 17, 2025

L’objectif de ce mouvement était de tester la faisabilité des paiements interbancaires sur une blockchain publique. Résultat ? Le verdict est positif.

Cette opération, validée, confirmée et considérée comme contraignante, démontre qu’il est techniquement possible d’effectuer des transactions entre banques sur la blockchain.

La portée de cet événement peut être assez retentissante. En effet, l’expérience confirme que la blockchain peut coexister avec le système bancaire traditionnel, via des tokens de dépôts représentant des monnaies classiques.

À l’avenir, on assistera donc sûrement à de plus en plus de paiements de ce genre. Cette adoption progressive pourra se faire sans perturber complètement les infrastructures existantes.

Finalement, ce paiement interbancaire sur la blockchain publique montre qu’il est possible de prendre le meilleur des deux mondes : le secteur bancaire classique garantit sécurité et fiabilité. La blockchain assure quant à elle traçabilité, immuabilité et instantanéité.

Cette interopérabilité ouvre la voie à de nouvelles utilisations, mais aussi à de nouveaux défis auxquels il va falloir trouver des réponses.

Il faudra notamment adapter la régulation afin de superviser les paiements, garantir la conformité aux règles déjà établies et définir qui détient la responsabilité en cas de litiges.

Ensuite, les banques devront davantage collaborer avec les acteurs de la fintech et les développeurs de la blockchain. Et ce dans le but de comprendre les mécanismes techniques, de définir des standards sécurisés pour les paiements mais aussi d’évaluer les risques systémiques.

Quoi qu’il en soit, la réalisation de ce paiement contraignant via une blockchain publique représente une étape majeure dans l’intégration de la technologie blockchain dans le secteur financier.

Des analystes estiment même que cette initiative pourrait servir de modèle pour d’autres institutions financières à travers le monde.

À lire aussi :