La Fondation Ethereum lance le dAI Team pour connecter blockchain et intelligence artificielle.

L’objectif est de créer un écosystème décentralisé où les agents IA peuvent interagir et se faire confiance sans intermédiaires.

Cette initiative vise à rendre l’IA plus sûre et Ethereum plus utile pour les développeurs et les utilisateurs.

Ethereum lance une équipe dédiée à l’IA pour un futur décentralisé

La Fondation Ethereum annonce la création du dAI Team, une équipe consacrée à l’intelligence artificielle. Sa mission est claire : faire d’Ethereum la couche de coordination et de règlement privilégiée pour les IA et l’économie machine.

The Ethereum Foundation has formed a dAI team led by core developer Davide Crapis, aiming to make Ethereum the foundation for the AI economy and software development. Its near-term focus is the ERC-8004 standard for seamless AI agent transactions, to be released at Devconnect in… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 15, 2025

L’objectif de cette démarche est de relier deux groupes généralement isolés, à savoir la blockchain et l’IA, afin de constituer un environnement ouvert, sécurisé et qui résiste à la censure.

En effet, Ethereum aspire en quelque sorte à être la plateforme neutre où les agents intelligents peuvent communiquer, effectuer des transactions et établir une confiance mutuelle sans avoir recours à des intermédiaires.

Deux axes majeurs pour l’IA sur Ethereum

L’équipe dAI se concentrera sur deux priorités stratégiques.

We’re starting a new AI Team at the Ethereum Foundation (the dAI Team).

Our mission: make Ethereum the preferred settlement and coordination layer for AIs and the machine economy. The team will focus on two main areas:

– AI Economy on Ethereum = giving AI agents and robots ways… pic.twitter.com/9sWVS4dp0K — Davide Crapis (@DavideCrapis) September 15, 2025

Tout d’abord, l’économie de l’intelligence artificielle sur Ethereum. Le but est de donner aux agents et robots intelligents la capacité de régler, coordonner et suivre des règles sans avoir besoin d’intermédiaires centralisés.

Cela favorise des échanges plus performants et transparents, tout en diminuant les dangers de monopole ou d’enfermement.

De plus, cette méthode permet à Ethereum de servir d’assise neutre et digne de confiance pour les agents intelligents et leur réputation, tout en augmentant l’utilité et l’accessibilité de l’IA.

Deuxièmement, le stack décentralisé pour l’IA. L’équipe travaillera à garantir que le futur de l’intelligence artificielle ne dépende pas de quelques acteurs centralisés. De plus, Ethereum offrira des alternatives ouvertes, vérifiables et résistantes à la censure.

Cette approche assure la transparence et la protection, des aspects essentiels pour autoriser l’intelligence artificielle à utiliser son potentiel sans compromettre la liberté et le contrôle de ses utilisateurs humains.

Par conséquent, Ethereum et l’IA se soutiennent mutuellement : plus il y a d’agents intelligents sur la plateforme Ethereum, plus celle-ci gagne en pertinence, ce qui offre à l’IA un environnement sûr et neutre.

Cela ouvre la voie à une nouvelle économie où humains et machines peuvent collaborer de manière décentralisée.

Collaboration, standards et innovation

Le dAI Team travaillera étroitement avec les équipes Protocol et Ecosystem de la Fondation Ethereum. Ainsi, l’objectif est de relier les améliorations du protocole aux besoins des développeurs d’IA et de financer des projets innovants.

Par conséquent, ces projets visent à faire d’Ethereum la plateforme idéale pour l’IA décentralisée.

En particulier, l’équipe poursuivra les travaux sur ERC-8004, un standard permettant de prouver l’identité et la fiabilité d’un agent IA. Ce standard offrira la possibilité de vérifier qui est un agent et si l’on peut lui faire confiance.

De plus, l’équipe soutiendra de nouvelles normes et mises à jour afin de renforcer la sécurité et la résilience de l’écosystème. Cette approche garantit que l’intelligence artificielle demeure au service des utilisateurs, tout en permettant aux humains de garder le contrôle sur son utilisation.

En outre, Ethereum fournit aux développeurs une plateforme stable et neutre pour tester leurs applications d’IA. L’union d’une blockchain décentralisée et d’agents intelligents ouvre ainsi de nouvelles opportunités pour les robots autonomes, les assistants virtuels et autres systèmes automatisés.

Ainsi, en facilitant ces interactions, Ethereum se positionne comme une fondation solide pour la réputation, les transactions financières et la coordination des agents IA.

Une vision pour l’avenir

Ethereum et l’intelligence artificielle ont une vision partagée : concevoir un avenir où la technologie est au service de l’homme, et non le contraire.

Une infrastructure neutre, vérifiable et qui résiste à la censure va permettre à l’IA de fonctionner pour tous, sans être tributaire de quelques plateformes centralisées.

Les agents intelligents auront la capacité d’agir de façon indépendante tout en observant les normes et standards partagés.

L’équipe démarre avec un responsable déjà désigné et encourage les talents à se joindre à l’initiative. L’objectif est de façonner le futur de l’IA décentralisée sur Ethereum et d’établir un lien entre la blockchain et l’intelligence artificielle.

Cette démarche est de nature à stimuler l’innovation, à apporter du soutien aux développeurs et à établir un écosystème transparent où l’intelligence artificielle et les humains peuvent s’épanouir conjointement.

En définitive, Ethereum fournit un environnement neutre et sécurisé pour que l’IA puisse réaliser son potentiel, tout en s’assurant que les utilisateurs humains maintiennent leur indépendance et leur maîtrise.

Cette méthode pourrait révolutionner les interactions des agents intelligents, créant de nouvelles perspectives pour l’économie numérique et les applications décentralisées.

Source : ethereum.foundation

