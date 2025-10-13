BNB bat un nouvel ATH malgré le crash du marché de 19 Md $

Pour Résumer

BNB a rebondi de 15 % en 24 heures pour atteindre un record historique, alors que le marché crypto subissait un crash de 19 milliards de dollars.

La mise à jour de BNB Chain et opBNB améliore la vitesse et le coût des transactions, soutenant la reprise rapide du token.

Binance fait face à des critiques sur des dysfonctionnements techniques, compensant 283 millions de dollars aux utilisateurs affectés.

Un crash brutal, une reprise fulgurante pour BNB

Le vendredi 10 octobre, un flash crash a secoué le marché des cryptomonnaies, déclenché par des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Le président américain Trump a carrément imposé des droits de douanes 100 % sur la Chine.

Ce choc a provoqué une chute généralisée des actifs numériques, effaçant en 24 heures 19 milliards de dollars de capitalisation boursière. Autres résultats : le Bitcoin au plus bas allant jusqu’à 103 000 $ et une grosse claque pour les altcoins. Pourtant, le roi de la cryptomonnaie a aussi récemment atteint un nouvel record historique.

Mais alors que la majorité des jetons peinaient à reprendre leur souffle, BNB a fait un rebond impressionnant de 15 % en 24 heures. Son prix a donc grimpé de 1 000 à 1 370 dollars en un temps record.

Cette reprise rapide est attribuée à plusieurs facteurs, notamment la mise à jour de BNB Chain. Le block gas limit sera multiplié par dix, permettant jusqu’à 5 000 transactions par seconde, tandis qu’opBNB rendra les échanges plus rapides et moins chers.

À cela s’ajoute la solidité de l’écosystème de Binance. La plateforme d’échange compte près de 2 millions d’utilisateurs actifs par jour et plus de 8 milliards de dollars verrouillés sur ses réseaux. Enfin, les burns trimestriels, avec plus de 1,5 million de BNB retirés, continuent également de soutenir le prix.

Prediction markets are going mainstream. But they can only grow on chains built for scale, speed and liquidity. See why builders are choosing BNB Chain 👇https://t.co/fu0Tk9rhan — BNB Chain (@BNBCHAIN) October 3, 2025

Binance sous pression : critiques et compensations

Mais tout n’est pas rose dans le monde de Binance. Ce rallye spectaculaire camoufle en réalité une polémique sérieuse poussant immédiatement le fondateur CZ à défendre son token.

Many projects have a market maker. #BNB doesn't. I am not aware of any of my affiliated entities buying or selling #BNB in the past days / weeks.#BNB have builders.#BNB have community.#BNB is deflationary. 💪 https://t.co/t8XzFH9g9x — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 12, 2025

Plusieurs utilisateurs ont crié à la trahison, accusant la plateforme d’avoir planté ses systèmes au pire moment du crash, les empêchant de sortir de leurs positions en futures. Sur les réseaux sociaux, l’acrimonie gronde, avec des traders racontant leurs pertes subies faute d’avoir pu réagir.

Du côté de Binance, on balaie ces accusations d’un revers de main : les bugs techniques n’auraient touché que des modules annexes, tandis que le cœur du système, contrats, moteurs de trading, API est resté solide comme un roc.

Pour apaiser les tensions, Binance a même déboursé 283 millions de dollars en compensation aux victimes de ces dysfonctionnements. Un geste fort, mais qui n’apaise pas tous les esprits.

Cette tempête a par ailleurs mis sous les projecteurs les gros opérateurs du marché. Un fait marquant : Wintermute, un des poids lourds du trading crypto, a déplacé plus de 700 millions de dollars en Bitcoin vers Binance juste avant le crash.

Ce genre de mouvement soulève la question de la possible orchestration de certaines ventes massives, attisant des liquidations en chaîne.

À côté du parcours spectaculaire de BNB, plusieurs altcoins ont également profité de ce regain de forme sur le marché crypto. On observe des hausses notables sur des valeurs comme Ethereum (+8,6 % sur 24 h), Cardano (+12 %), Dogecoin (+11,9 %), XRP (+9,5 %) ou encore Solana (+9 %).

