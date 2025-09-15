Pour Résumer

Les groupes crypto britanniques s’opposent aux plafonds de stablecoins proposés par la Banque d’Angleterre.

Ils jugent la mesure impraticable, coûteuse et nuisible à la compétitivité du Royaume-Uni.

Selon eux, des règles plus flexibles et alignées sur les standards internationaux seraient préférables.

Les groupes crypto britanniques dénoncent les limites de stablecoins proposées par la BoE

Les associations de l’industrie crypto et des paiements au Royaume-Uni contestent fermement la proposition de la Banque d’Angleterre (BoE) visant à plafonner la détention de stablecoins systémiques.

JUST IN: 🇬🇧 Bank of England proposes capping individual stablecoin holdings at just £10K–£20K in the name of “systemic risk.” – FT Financial freedom restriction. Bitcoin fixes this. 🔥 pic.twitter.com/V85YetTq6C — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) September 15, 2025

Selon elles, ce plan est impraticable, dangereux pour les épargnants britanniques et pourrait nuire à la compétitivité du pays.

La BoE souhaite imposer des limites de 10 000 à 20 000 £ pour les particuliers et de 10 millions £ pour les entreprises, mais les acteurs du secteur dénoncent la difficulté et le coût de mise en œuvre, notamment parce que les émetteurs de stablecoins ne disposent pas d’une visibilité suffisante sur les détenteurs de tokens.

Une proposition controversée et critiquée par l’industrie

La Banque d’Angleterre défend ces plafonds en affirmant qu’ils sont nécessaires pour prévenir des sorties massives de dépôts bancaires, susceptibles d’affaiblir la fourniture de crédit et la stabilité financière, surtout avec l’essor des nouveaux systèmes de paiement.

Cependant, les leaders du secteur, comme Tom Duff Gordon de Coinbase et Simon Jennings de l’UK Cryptoasset Business Council, estiment qu’aucune autre grande juridiction, ni aux États-Unis ni dans l’Union européenne, n’a jugé ces plafonds nécessaires.

De plus, l’application de ces limites nécessiterait un système complexe et coûteux, comparable à la mise en place d’identités numériques, ce qui rend la proposition particulièrement difficile à mettre en œuvre.

Les critiques mettent aussi en lumière l’incohérence de restreindre les stablecoins tout en permettant des dépôts sans limites en espèces ou sur des comptes bancaires classiques.

Par conséquent, de nombreux acteurs estiment que ces plafonds pourraient freiner l’innovation et l’adoption des actifs numériques au Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni face aux standards internationaux

La polémique intervient alors que d’autres juridictions adoptent des cadres réglementaires différents. Aux États-Unis, le GENIUS Act offre un encadrement légal des cryptoactifs sans imposer de limites de détention.

De même, l’Union européenne a mis en place MiCA, un règlement régissant les crypto-monnaies et stablecoins, de plus sans plafonds. Ainsi, l’approche britannique pourrait isoler le pays et le rendre moins attractif pour les investisseurs et entreprises du secteur.

Des groupements industriels font pression sur la Banque d’Angleterre pour abandonner ce projet, affirmant qu’une telle action nuirait à la compétitivité britannique dans la lutte globale pour les actifs numériques.

Ces entités encouragent la banque centrale à respecter les standards internationaux et à mettre en place des dispositifs de sécurité financière plus réalistes, sans appliquer une contrainte arbitraire sur les investissements en stablecoins.

L’examen de cette suggestion soulève un point crucial : comment concilier la stabilité financière et l’innovation dans le secteur des paiements numériques.

Les stablecoins gagnent de l’importance dans les transactions et paiements au niveau mondial.

Des restrictions excessives pourraient entraver leur utilisation et entraîner un déplacement des fonds vers des juridictions plus accueillantes.

Les conséquences possibles pour les épargnants et le marché

Si des limites étaient mises en place, les individus et les entreprises au Royaume-Uni devraient réduire leur exposition aux stablecoins, ce qui pourrait entraver l’accès aux méthodes de paiement rapides et électroniques.

Les investisseurs pourraient observer une limitation de leur capacité à diversifier leurs actifs, alors que les sociétés qui emploient des stablecoins pour des transactions à l’échelle internationale seraient face à d’importantes restrictions réglementaires.

Ainsi, les acteurs de l’industrie soulignent l’importance de mesures équilibrées, qui garantissent la sécurité du système financier tout en stimulant l’innovation.

Plutôt que d’instaurer des limites strictes, ils suggèrent surtout de renforcer la surveillance des opérations et la transparence des émetteurs de stablecoins.

Cette méthode serait davantage en adéquation avec les normes internationales et pourrait sauvegarder les intérêts des investisseurs sans entraver l’évolution du marché digital britannique.

