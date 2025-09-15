La FED va-t-elle enfin baisser les taux ?

Pour Résumer

La Fed devrait réduire ses taux de 25 points de base le 17 septembre.

Inflation modérée, marché du travail en ralentissement : les signaux s’accumulent.

Bitcoin et actifs risqués pourraient bénéficier, mais la prudence reste de mise.

Enfin une baisse des taux

Depuis des mois, la posture de la Fed semblait verrouillée. Taux élevés, discours fermes et priorité à l’inflation. Mais les lignes bougent enfin, les dernières données économiques confirment un changement de cap. Aux Etats Unis, l’inflation ralentit, les créations d’emplois fléchissent, et la consommation montre aussi des signes d’essoufflement.

La probabilité d’une baisse des taux le 17 septembre est désormais perçue comme largement intégrée par les marchés. Une coupure de 25 points de base serait donc un signal fort : celui d’un retour à une politique monétaire plus souple, après plus d’un an de resserrement continu.

Les marchés obligataires ont déjà réagi et le dollar marque un net repli face à plusieurs devises majeures.

Du côté des actifs à risque, l’ambiance change aussi. Le marché parie sur un pivot et pas forcément sur un grand virage pour le moment. Et en toile de fond, un espoir qui monte : celui de voir la Fed relâcher complètement la pression avant que la croissance ne déraille complètement.

La banque centrale américaine reste toutefois très prudente pour le moment. Officiellement, rien n’est acté. Mais les signaux convergent et le 17 septembre pourrait bien être la date clé qui redéfinit l’équilibre entre lutte contre l’inflation et soutien à l’activité.

Une opportunité directe pour la crypto ?

Ce qu’il faut savoir c’est que généralement, quand les taux baissent, l’appétit pour le risque augmente fortement, et les liquidités circulent plus vite. Les altcoins, souvent plus sensibles aux flux entrants, pourraient rebondir encore plus fort. Dans un marché où le narratif compte autant que les fondamentaux, une décision de la Fed suffit à raviver la confiance.

Et puis, il y a tout le reste : Le retour des volumes sur les memecoins, l’augmentation de l’activité sur les plateformes de trading, et l’intérêt grandissant pour certaines presales montrent que le marché se repositionne sérieusement en vue d’un automne plus actif.

Dans ce contexte, la fenêtre semble donc idéale. Une détente monétaire coordonnée à un retour de la liquidité crée un terrain propice pour une nouvelle impulsion haussière sur l’ensemble du marché crypto. Les signaux techniques s’alignent, mais ce sont surtout les signaux narratifs qui prennent de l’ampleur.

Sur le plan politique, la pression s’accumule aussi. Donald Trump a publiquement critiqué la gestion de la Fed, accusant notamment Jerome Powell de “freiner artificiellement la reprise américaine”.

Son message est clair : il veut des taux plus bas, et tout de suite. Cette offensive médiatique pèse dans la balance. Elle donne à la Fed une raison supplémentaire de desserrer l’étau, sans perdre la face.

Dans ce cadre, la crypto pourrait jouer le rôle d’actif refuge inversé. Pas en opposition au dollar, mais en complément pour capter l’élan spéculatif qui suivra une baisse confirmée. Bitcoin redeviendrait la vitrine, mais ce sont les altcoins, les memecoins, et les tokens de nouvelle génération qui pourraient capter le plus fort levier de croissance.

Tout se joue donc maintenant. Le cycle est prêt à s’enclencher, les catalyseurs sont là, et le marché n’attend qu’un signal officiel pour s’embraser.

Si la Fed baisse ses taux, même légèrement, elle offrira à la crypto une rampe de lancement gigantesque. Et dans un marché aussi sensible aux symboles qu’aux chiffres, ce genre d’annonce vaut plus que n’importe quoi d’autre.

