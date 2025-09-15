Pour Résumer

PayPal permet désormais à ses utilisateurs américains d’envoyer Bitcoin, Ethereum et PYUSD directement via son application P2P.

Cette fonctionnalité simplifie les transferts crypto et intègre les actifs numériques dans le flux de paiement principal.

Elle renforce la stratégie de PayPal pour rendre les crypto-monnaies accessibles et stables à grande échelle.

PayPal élargit ses services crypto avec les paiements P2P en Bitcoin, Ethereum et PYUSD

PayPal a récemment étendu considérablement ses services liés aux cryptomonnaies.

Les utilisateurs américains ont désormais la faculté de procéder à des transferts directs de Bitcoin, d’Ethereum et du stablecoin PayPal USD (PYUSD) grâce à son système de paiement en pair-à-pair (P2P), intégré dans l’application.

BREAKING: Financial giant PayPal to integrate Bitcoin and crypto into its platform for 450 million users. 🚀 pic.twitter.com/9pi0uUsdB7 — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) September 15, 2025

Cette évolution, confirmée le 15 septembre 2025, marque un pas significatif pour l’intégration des cryptomonnaies dans le flux principal de paiement de la plateforme et pourrait toucher les 346 millions d’utilisateurs du service à travers le monde.

Nouveaux paiements P2P en crypto

À partir du 15 septembre 2025, PayPal permet aux utilisateurs américains de transférer directement Bitcoin, Ethereum et PYUSD via son flux de paiement P2P.

Cette caractéristique permet d’envoyer des cryptomonnaies à vos amis ou à d’autres portefeuilles compatibles, sans l’obligation de recourir à des plateformes de trading externes.

Par conséquent, l’entreprise intensifie son implication dans la popularisation des cryptomonnaies en simplifiant leur application quotidienne.

L’introduction de PYUSD, un stablecoin qui est indexé 1:1 sur le dollar américain et dont la capitalisation a atteint 1,34 milliard de dollars, représente une étape cruciale.

Ce stablecoin garantit des transactions rapides et constantes, en évitant l’instabilité typique du Bitcoin ou de l’Ethereum.

De plus, cette intégration P2P permet aux utilisateurs de PayPal et Venmo, ainsi qu’aux portefeuilles numériques compatibles, d’effectuer des échanges d’actifs cryptographiques de manière sécurisée et directe.

Une portée mondiale et une stratégie crypto renforcée

Ceci s’inscrit dans la stratégie globale de PayPal qui souhaite intégrer les devises numériques dans ses offres principales.

En plus des transactions entre pairs, la plateforme propose déjà des options comme le règlement par cryptomonnaies pour les commerçants et l’aptitude à négocier des cryptomonnaies directement via l’application.

L’idée est de rendre les actifs numériques simples d’accès, faciles à utiliser et sûrs pour tous les utilisateurs, tout en profitant et en encourageant leur adoption à grande échelle.

Ainsi, cette progression pourrait favoriser l’usage des cryptomonnaies dans les transactions habituelles, et non pas seulement comme un outil de spéculation.

Désormais, les utilisateurs aux États-Unis peuvent aisément déplacer leurs actifs numériques tout en gardant la main via l’application PayPal. En outre, l’adoption de PYUSD offre un équilibre entre stabilité et vitesse, pave la voie vers des transactions numériques plus sûres à l’échelle mondiale.

Cette actualisation constitue aussi une chance stratégique pour PayPal. En rendant les cryptomonnaies plus accessibles, la société se positionne comme un acteur important dans le monde de la cryptomonnaie, capable de rivaliser avec les portefeuilles numériques et les systèmes de paiement traditionnels.

Impact sur les utilisateurs et le marché

Cette fonctionnalité récente procure une flexibilité et une commodité accrues pour les 346 millions d’utilisateurs de PayPal.

Les transactions de cryptomonnaie P2P permettent maintenant des paiements directs et instantanés, ce qui pourrait révolutionner la façon dont les utilisateurs envoient des fonds à leurs amis ou réalisent des acquisitions numériques.

De plus, l’ajout du stablecoin PYUSD consolide la confiance des utilisateurs. En effet, il permet d’effectuer des transactions sans la crainte inhérente à la nature volatile des cryptomonnaies classiques.

En effet, cette stabilité pourrait encourager une adoption des plus large et régulière des cryptoactifs et des stablecoins pour les transactions digitales, tout en consolidant le rôle de PayPal comme passage entre la finance traditionnelle et l’économie numérique.

Finalement, cette démarche prouve que les sociétés conventionnelles de paiement admettent l’importance grandissante des cryptomonnaies. En incorporant Bitcoin, Ethereum et PYUSD dans ses opérations principales, PayPal affirme clairement l’avenir des transactions numériques et des cryptomonnaies dans le commerce international.

À lire aussi :