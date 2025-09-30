BTC reprend de la hauteur : 113K $ dépassés

Pour Résumer

Bitcoin atteint 114 023 $, poussé par les ETF.

Les altcoins suivent avec une altseason en vue.

Les volumes quotidiens explosent à 60 milliards $.

Un rallye fulgurant à 114 023 $

Bitcoin (BTC) grimpe à 114 023 $ le 30 septembre 2025, après un bond de 5 % en 48 heures. Effectivement, le RSI à 72 signale un momentum haussier puissant. En effet, la capitalisation atteint 2,25 billions de dollars.

Les ETF spot, menés par BlackRock avec 350 000 BTC, attirent 2 milliards de dollars en une semaine. De plus, les volumes quotidiens sur les exchanges bondissent à 60 milliards. En outre, le support à 110 000 $ reste solide.

Ce rallye suit une correction de 10 % mi-septembre. D’ailleurs, les whales accumulent 50 000 BTC à 110 000 $. Effectivement, la rareté post-halving, avec 3,125 BTC par bloc, alimente la hausse.

En effet, l’inflation US à 3,1 % pousse les hedges. De plus, la dette fédérale à 33 trillions renforce l’attrait du BTC. En outre, 70 % des analystes prédisent un BTC à 150 000 $ d’ici fin 2025.

Les moteurs institutionnels de la hausse

L’adoption institutionnelle est le principal carburant. BlackRock et Fidelity augmentent leurs ETF crypto, avec 25 milliards de dollars de flux en 2025. Effectivement, la réserve US de 28 988 BTC légitime le BTC.

De plus, MicroStrategy, avec 252 220 BTC, lève 2 milliards pour acheter davantage. En outre, des entreprises comme Tesla signalent un retour en crypto. D’ailleurs, 19 130 adresses whales détiennent des records.

La régulation pro-crypto aide. En effet, le GENIUS Act clarifie les stablecoins, à 290 milliards de dollars. De plus, MiCA en Europe harmonise les règles. En outre, des pays comme Singapour envisagent des réserves BTC.

Effectivement, les taux Fed, à 68 % de probabilité de baisse, dopent les actifs risqués. D’ailleurs, l’or à 2 500 $ l’once suit la tendance. En effet, le BTC devient un « or numérique ».

Impacts sur les altcoins et la DeFi

Les altcoins surfent sur le sillage du BTC. Solana grimpe à 210,75 $, avec une TVL à 10,7 milliards de dollars. Effectivement, Ethereum gagne 3 % à 4 196 $.

De plus, la DeFi rebondit, avec une TVL à 88,8 milliards de dollars. En outre, les layer-2 comme Arbitrum captent 30 % des flux. D’ailleurs, XRP, à 2,90 $, vise 5 $ avec l’élan.

Cependant, la volatilité persiste. En effet, 80 % des altcoins risquent une correction post-hype. De plus, les liquidations atteignent 150 millions de dollars. En outre, les retail accumulent à la hausse.

Effectivement, Binance voit ses volumes spot bondir de 20 %. D’ailleurs, les flux illicites chutent de 35 % grâce à la conformité. En effet, la confiance retail s’envole.

Perspectives : jusqu’où ira le BTC ?

Ce rallye peut-il durer ? ChatGPT-5 prévoit un BTC à 150 000 $ d’ici fin 2025. Effectivement, l’adoption globale s’accélère.

De plus, des réserves nationales, comme au Salvador, inspirent. En outre, une adoption chinoise pourrait surprendre. D’ailleurs, 10 billions de dollars d’investissements sont attendus.

Cependant, des risques subsistent. En effet, le minage consomme 150 TWh par an. De plus, des régulations strictes pourraient freiner.

Septembre 2025 marque un tournant. Effectivement, le BTC redessine le marché. La prudence s’impose pour les traders.

