La suprématie du BTC s’effrite : les altcoins reprennent le contrôle

Pour Résumer

Domination Bitcoin chute à 53,4 %.

Altcoins surpassent BTC, ETH à 3 990 €.

Marché crypto atteint 4 150 milliards d’euros.

Ethereum et XRP : les locomotives de l’altseason

Le marché crypto pulse. En effet, la domination du Bitcoin, qui culminait à 65,5 % en juillet, s’effondre à 53,4 % en une semaine.

Par ailleurs, Ethereum (ETH), à 3 990 €, bondit de 20 %, porté par l’attente d’ETF spot et la mise à jour Pectra, renforçant sa scalabilité. Effectivement, XRP, à 3,65 €, explose de 23 % après des décisions judiciaires favorables à Ripple.

D’ailleurs, les investisseurs délaissent le BTC, perçu comme prévisible, pour des altcoins plus volatils. Cependant, l’indice Altcoin Season de CoinMarketCap, à 59, reste sous le seuil de 75, signalant une altseason naissante.

Par ailleurs, les volumes sur Binance, à 14,9 milliards d’euros, dopent ETH et XRP, qui captent 35 % des flux. Effectivement, ce regain d’intérêt reflète une confiance croissante dans la DeFi et les cas d’usage réels.

Solana : le challenger qui monte

Solana (SOL) fait des étincelles. En effet, à 190 € (+12 %), SOL attire avec 1,2 million d’adresses actives quotidiennes et des frais à 0,0003 €.

Par ailleurs, son écosystème, adopté par Visa et Shopify, vise un x5 à 950 € d’ici septembre, selon les analystes. Effectivement, la capitalisation des altcoins atteint 1 500 milliards d’euros, en hausse de 15 % depuis juillet.

D’ailleurs, des memecoins comme Maxi Doge, à 0,00015 €, surfent sur la vague avec un bond de 40 % en 48 heures, grâce à une communauté de 800 000 fans et un listing sur KuCoin.

Cependant, un piratage de 30 millions d’euros en juillet 2025 rappelle les risques. Par ailleurs, la domination BTC sous 60 % libère 200 milliards d’euros vers les altcoins, amplifiant l’élan haussier.

Perspectives : un raz-de-marée altcoin ?

Ce basculement pourrait tout changer. En effet, une domination BTC sous 50 % pourrait injecter 5 milliards d’euros dans les altcoins d’ici fin 2025, selon The Block.

Par ailleurs, l’optimisme post-élection de Trump et des ETF altcoins attendus pour Q3 2025 dopent les attentes. Effectivement, l’indice TOTAL2, à 1,11 trillion de dollars, vise 1,55 trillion si le momentum se confirme.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec Chainlink. Cependant, un Nasdaq en repli (-1,4 % à 17 600 points) et une volatilité accrue restent des pièges.

Cette altseason promet des gains massifs, mais la prudence reste de mise.

