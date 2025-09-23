Pour Résumer

Ripple a intégré son stablecoin RLUSD sur Securitize, permettant aux investisseurs d’échanger en continu leurs parts contre du RLUSD.

Cette innovation renforce le lien entre finance traditionnelle et blockchain en apportant une liquidité programmable et immédiate.

Avec déjà 740 millions de dollars de capitalisation, RLUSD s’impose comme un acteur clé du marché des stablecoins.

Le stablecoin RLUSD devient la passerelle de liquidité pour les fonds tokenisés de BlackRock et VanEck

Ripple atteint une étape déterminante en intégrant son stablecoin $RLUSD sur la plateforme Securitize.

Depuis le 23 septembre 2025, les investisseurs institutionnels ont la possibilité de transformer instantanément leurs parts de fonds tokenisés, tels que le BUIDL de BlackRock ou le VBILL de VanEck, directement en RLUSD.

We’re partnering with @Ripple to enable RLUSD transfers for @Blackrock’s BUIDL and @vaneck_us’s VBILL tokenized funds. BUIDL & VBILL, two of the largest tokenized Treasury funds gain 24/7 instant exchange via RLUSD, powered by Securitize. pic.twitter.com/Kg5i0VuyKk — Securitize (@Securitize) September 23, 2025

Cette avancée consolide le rapport entre la finance conventionnelle et la technologie blockchain en offrant une liquidité programmée accessible à n’importe quel instant.

Une infrastructure taillée pour les institutionnels

Le mécanisme s’appuie sur un smart contract révolutionnaire élaboré en collaboration par Ripple et Securitize. Concrètement, il permet aux détenteurs de parts de fonds d’échanger leurs jetons contre du RLUSD à tout moment, sans contrainte horaire.

Contrairement aux circuits financiers classiques, qui restent liés aux heures de marché et aux processus bancaires, cet “off-ramp” fonctionne en continu.

« Le partenariat avec Ripple pour intégrer RLUSD dans notre infrastructure de tokenisation est une étape majeure dans l’automatisation de la liquidité des actifs tokenisés » Carlos Domingo, CEO de Securitize

L’avantage est double. Il offre, d’un côté, une plus grande flexibilité aux investisseurs institutionnels désireux d’optimiser leur gestion de liquidités. De plus, cela renforce la crédibilité des produits financiers tokenisés, qui sont encore fréquemment considérés comme peu pratiques à utiliser.

Désormais, ces actifs deviennent de plus en plus attrayants puisqu’ils permettent une conversion immédiate et stable vers un instrument numérique reconnu.

RLUSD : stabilité et adoption croissante

Destiné à satisfaire une demande institutionnelle, le stablecoin émis par Ripple repose sur un cadre réglementaire rigoureux et des réserves dont l’assise est constituée à la fois de dollars américains et de bons actifs.

L’objectif est d’être en conformité avec les caractéristiques de sécurité et de régulation attendues des acteurs les plus sensibles de la finance.

Au moment où cette annonce a été faite, RLUSD affichait un peu moins de 740 millions de dollars de capitalisation boursière, lui permettant de devenir d’ores et déjà le 14ᵉ stablecoin mondial en termes de valorisation.

Le chemin parcouru en quelques mois seulement par une nouvelle monnaie numérique témoigne d’un intérêt grandissant, il conforte dès lors le statut de Ripple comme acteur incontournable du marché des stablecoins face aux historiques que sont Tether (USDT) et Circle (USDC).

Une ouverture vers l’écosystème XRPL

C’est en effet la toute première intégration de RLUSD sur la plateforme Securitize, mais Ripple ne s’arrête pas là et prévoit, notamment, d’étendre les cas d’usage de son stablecoin à l’écosystème XRP Ledger (XRPL), qui a justement pour objectif de créer un pont naturel entre les actifs financiers tokenisés et les solutions décentralisées déjà accessibles sur la blockchain développée par Ripple.

Cette vision offre de nouvelles opportunités. RLUSD pourrait également jouer le rôle de moyen de sortie pour les fonds institutionnels, tout en étant utilisé comme méthode de paiement ou de règlement dans des applications DeFi mises au point sur XRPL.

De quoi élargir encore la portée de ce stablecoin, en lui donnant un rôle central dans la circulation de la valeur sur plusieurs environnements financiers.

Un signal fort pour la tokenisation

L’annonce met en évidence la tendance actuelle à la tokenisation des actifs réels (RWA). Avec des participants tels que BlackRock et VanEck en tête de file, l’incorporation d’un stablecoin réglementé dans les mécanismes de rachat témoigne davantage de la maturité croissante du secteur.

Par conséquent, elle illustre que les marchés financiers conventionnels et les structures basées sur la blockchain ne se limitent plus à faire des expériences : ils commencent à fusionner de façon tangible.

Pour Ripple, c’est également un moyen d’établir RLUSD en tant qu’infrastructure fiable au centre des échanges financiers institutionnels. Pour les investisseurs, cela représente une garantie : celle d’une finance plus fluide, plus accessible et réellement ininterrompue.

Cette progression n’est probablement qu’une première étape d’un progrès plus vaste, où la tokenisation et les stablecoins deviennent des instruments indispensables pour la gestion des fonds.

Source : securitize.io

