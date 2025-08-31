Pour Résumer

Un analyste affirme que le bull run crypto n’est pas terminé et que le vrai sommet reste à venir.

Malgré la baisse récente, certains indicateurs techniques suggèrent un potentiel haussier.

Le marché reste divisé entre prudence à court terme et optimisme à long terme.

Cycle crypto terminé ? Pas selon Deutscher.

Miles Deutscher rejette la narration dominante selon laquelle Bitcoin aurait atteint un sommet. Il reconnaît que le spot paraît objectivement faible, mais insiste : “Je ne crois pas que le cycle soit terminé.” Il détaille les signes qu’il considère comme révélateurs d’un vrai top — et selon lui, aucun ne s’est encore manifesté.

Sur une échelle courte, il observe que BTC est passé sous le bas du canal, mais tente de récupérer la zone médiane. Il souligne un “bearish retest” imminent sur le H4 money noodle. Pour lui, la zone des 111,5K représente une ligne rouge, et BTC doit repasser au-dessus des 114K pour restaurer sa structure.

Il décrit son “noodle” comme un indicateur maison basé sur une moyenne mobile : “juste notre indicateur personnalisé, essentiellement une moyenne mobile.”

Là où Bitcoin semble “un peu en sommet”, Miles Deutscher affirme qu’Ethereum affiche une structure journalière radicalement différente. Selon lui, ETH montre une compression classique juste sous une résistance majeure, proche de son ancien ATH, tout en “grimpant au-dessus du money noodle”. Cette configuration, s’il maintient sa base de tendance journalière, prépare selon Deutscher “la prochaine jambe expansive vers le haut”.

Un pilier central de la thèse de Miles Deutscher repose sur l’alignement du cycle crypto avec les indicateurs de risque macro. En citant un post du trader Nik (@cointradernik), il souligne que plusieurs ratios “risk-on” semblent toucher un point bas, et non un sommet — micro caps US vs small caps, marchés émergents vs FTSE 100, croissance type ARK vs or — ce qui suggère que le cycle économique continue d’avancer plutôt que de s’essouffler.

Un sommet à venir ?

Dans ce contexte, Deutscher estime qu’il serait inhabituel que le marché crypto atteigne un sommet maintenant, sauf en cas de découplage volontaire avec les actions. Il décrit aussi un environnement politique qu’il juge favorable : discours pro-crypto, et perspective de baisses de taux d’ici la fin de l’année. Pour lui, la nervosité actuelle du marché découle d’une incertitude sur le timing, pas d’un retournement structurel.

Il revisite aussi le rythme de Bitcoin sur les time frames élevés depuis 2023, qu’il décrit comme une séquence “rally-base-rally” avec des retests réguliers d’un marqueur de tendance hebdomadaire. Dans ce schéma, il affirme qu’une chute vers ~100 000 $ représenterait un pullback classique en marché haussier, et non une rupture terminale — surtout au vu de ce qu’il considère comme une extension modérée par rapport aux moyennes long terme, bien moins marquée qu’en 2021 ou fin 2024.

Selon lui, l’écart actuel avec les moyennes mobiles clés limite la probabilité d’un retracement profond.

Mais la partie la plus controversée — et sans doute la plus décisive pour les traders crypto — de l’analyse de Miles Deutscher concerne la rotation historique des altcoins. Il affirme que les cycles précédents montrent qu’Ethereum performe souvent le plus après que Bitcoin ait atteint son sommet. “En 2017, Bitcoin a marqué un top et a chuté de 47 %, tandis qu’Ethereum a bondi de 100 % dans les 30 jours suivants,” explique-t-il. “En 2021, Bitcoin a reculé de 27 % après son sommet, alors qu’ETH a grimpé de 83 % sur la même période.”

La Rotation des Altcoins

Même s’il ne déclare pas un top pour BTC aujourd’hui, il estime que le marché crypto montre déjà des signes de découplage, avec ETH et d’autres altcoins qui progressent face à un Bitcoin en repli — preuve, selon lui, que “utiliser Bitcoin comme indicateur ultime de marché haussier pour les alts peut induire en erreur quand la structure d’Ethereum est aussi solide.”

Cette conviction guide sa stratégie. Plutôt que de prendre des longs sur Bitcoin à des niveaux de support, il utilise les replis de BTC comme confluence pour entrer sur Ethereum, convaincu qu’ETH surperforme à partir d’ici. En vidéo, il révèle une position long croissante sur ETH dans un “compte trading fun” public, tout en précisant que “la plupart des gens feraient mieux de rester majoritairement en spot” et que tout usage de levier doit rester modeste, réfléchi et strictement encadré. “Je me suis planté plusieurs fois en étant trop exposé au levier,” avertit-il.

Au-delà des setups de trade et de la théorie des cycles crypto, Deutscher revient à sa thèse initiale : un vrai sommet de cycle coïncide généralement avec un pic du cycle économique, une dégradation de la largeur des actifs risqués, et des dynamiques de blow-off — absentes selon lui aujourd’hui. En résumé, il conclut que ni Bitcoin ni les altcoins n’ont atteint leur sommet “vu notre position dans le cycle économique”, et même si BTC marque un top plus tôt que prévu, “je ne considérerais pas ça comme un signal baissier définitif pour ETH et les alts.”

