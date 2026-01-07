Cardano : Charles Hoskinson prévoit une année 2026 historique pour l’écosystème

Pour Résumer

Charles Hoskinson anticipe une année 2026 charnière pour Cardano grâce à la mise à jour Leios Lite qui devrait multiplier par 55 les performances du réseau.

L'adoption de la norme bancaire ISO 20022 par ADA et la création d'un centre politique blockchain renforcent la stature institutionnelle du projet.

Hoskinson reste également très optimiste pour le Bitcoin, prévoyant un prix de 250 000 dollars qui soutiendrait la croissance de tout l'écosystème altcoin.

L’upgrade Leios Lite : vers une puissance de traitement décuplée

L’un des principaux piliers de cet optimisme repose sur le déploiement imminent de la mise à jour Leios Lite.

Cette évolution technique majeure vise à transformer radicalement la capacité du réseau Cardano. Selon Hoskinson, cette mise à niveau est conçue pour multiplier par 55 le débit de transactions (throughput), répondant ainsi aux critiques persistantes sur la vitesse de traitement de la blockchain par rapport à ses concurrents.

En renforçant la scalabilité sans sacrifier la décentralisation, Cardano espère attirer une nouvelle vague d’applications décentralisées (dApps) nécessitant une haute performance, consolidant ainsi sa position parmi les infrastructures Web3 de premier plan.

Une reconnaissance institutionnelle et normative

L’année 2026 marque également une étape cruciale pour la crédibilité financière d’ADA avec sa confirmation au sein de la norme ISO 20022. Ce standard international d’échange de données informatiques pour le secteur financier place l’altcoin dans le cercle restreint des actifs numériques compatibles avec les systèmes bancaires traditionnels.

Hoskinson voit dans cette intégration un levier de croissance massif à long terme, facilitant l’adoption de l’ADA par les institutions financières mondiales. Parallèlement, il a annoncé la création d’un centre gouvernemental et politique dédié à la promotion de la technologie blockchain, signe de la volonté de Cardano de peser davantage dans les débats réglementaires internationaux.

Des prédictions audacieuses pour l’ensemble du marché

Au-delà de son propre réseau, Charles Hoskinson se montre particulièrement « bullish » pour l’ensemble du secteur. Lors de récentes apparitions, notamment sur le podcast Altcoin Daily, il a réitéré sa prédiction voyant le Bitcoin atteindre les 250 000 dollars d’ici la fin de l’année 2026.

Selon lui, la dynamique de rareté de l’offre combinée à une adoption institutionnelle pérenne via les ETF continuera de porter le marché. Pour Cardano, cette hausse globale du marché, couplée aux avancées technologiques internes, pourrait propulser l’ADA vers des sommets oubliés, certains analystes tablant sur un retour ferme au-dessus de la barre du dollar, voire plus, si les promesses de scalabilité sont tenues.

