Cardone Capital achète la baisse : 185 BTC de plus à 82 500 $ en moyenne

Cardone Capital renforce son exposition à Bitcoin en achetant 185 BTC autour de 82 500 $ l’unité.

Le fonds immobilier réinvestit ses flux de loyers dans BTC et maintient cette stratégie malgré un marché en chute libre.

Les whales se divisent entre achats agressifs sur la baisse et ventes massives de cryptomonnaies.

Cardone Capital achète la baisse de Bitcoin

Grant Cardone est un investisseur américain. Il dirige Cardone Capital, une société d’investissement spécialisée dans l’immobilier locatif aux États-Unis.

L’investisseur accumule du BTC. Il structure cette exposition via des fonds qui combinent des flux de loyers et des achats réguliers de cryptoactifs.

Cardone Capital vient d’annoncer l’acquisition de 185 BTC supplémentaires. L’entreprise a payé environ 82 500 dollars par bitcoin, soit un investissement de près de 15,3 millions de dollars.

Cardone Capital adds another 185 BTC

at 82,500 — Grant Cardone (@GrantCardone) November 21, 2025

Ainsi, ce nouvel achat intervient alors que le cours se situe autour de 82 000 à 87 000 dollars, après un sommet au-dessus de 126 000 dollars début octobre.

Le fonds assume clairement une stratégie ‘buy the dip’ dans un marché en pleine panique.

Cette transaction s’ajoute à une série d’achats plus importants réalisés ces derniers mois.

Grant Cardone a déjà communiqué sur des achats regroupant près de 900 BTC au total dans ses investissements mêlant immobilier et Bitcoin.

La société transforme donc progressivement une partie de son cash en actifs numériques.

CardoneCapital just confirmed another 200 BTC after buying 300 last week. pic.twitter.com/Yth5lzjzQI — Grant Cardone (@GrantCardone) October 16, 2025

Cependant, Cardone ne présente pas ce mouvement comme un acte isolé.

Il décrit plutôt cet achat comme faisant partie d’une stratégie de long terme, articulée autour d’un fonds hybride regroupant immobilier et Bitcoin. Ce fonds représente déjà environ 90 millions de dollars.

Dans ce modèle, les revenus locatifs servent à acheter du BTC de façon récurrente.

L’objectif affiché consiste à bâtir une ‘trésorerie bitcoinisée’, adossée à des actifs physiques, des loyers et des locataires réels.

Enfin, ce mouvement ne reste pas discret. Grant Cardone utilise son compte X pour commenter ces achats, chiffres à l’appui. Il précise un prix moyen autour de 82 500 dollars pour les 185 nouveaux BTC.

Cette transparence crée un effet de signal auprès de sa communauté d’investisseurs et de ses abonnés, notamment sur X.

Un pari offensif en plein stress de marché

Rappelons le contexte dans lequel Cardone Capital effectue cet achat.

Depuis son record au-dessus de 126 000 dollars début octobre, Bitcoin a perdu plus de 30 % en quelques semaines.

Le marché a vu plus de 1 000 milliards de dollars de capitalisation s’évaporer, et le sentiment bascule en peur extrême, comme l’indique le Fear and Greed Index ci-dessous.

Bitcoin est en ce moment autour des 86 000 dollars. Ce prix est le résultat de plusieurs semaines de baisses consécutives.

Les liquidations se sont enchaînées, ne laissant aucune chance aux investisseurs qui étaient encore positionnés sur le marché des cryptomonnaies début octobre 2025.

Cardone Capital supporte désormais une exposition cumulée de bien plus de cent millions de dollars si l’on additionne ses positions en BTC.

On peut donc dire que Grant Cardone croit au Bitcoin sur le long terme, car cette exposition est colossale.

To everyone freaking out – Nothing has changed, Most people strive to do better, we have to live somewhere & we print more money to keep the show going. Have a great day! pic.twitter.com/Y20eWapBkk — Grant Cardone (@GrantCardone) November 23, 2025

La valorisation exacte de ses avoirs varierait fortement avec chaque mouvement de prix.

Une nouvelle jambe de baisse vers 70 000 dollars ou moins pèserait lourdement sur la valeur comptable de ces fonds.

Il faut rappeler que le sentiment est vraiment morose ces dernières semaines, les investisseurs semblent avoir totalement capitulé, malgré ce que certains experts peuvent penser.

Cardone Capital continue donc de générer du cash grâce à ses activités dans l’immobilier.

Le fonds réutilise par la suite ces capitaux pour investir dans Bitcoin de manière régulière, et ce, même après les fortes baisses que nous avons connues sur le marché.

Cela permet au fonds de lisser son risque. Certes, Bitcoin peut encore baisser, mais Grant Cardone pense qu’à long terme, le prix du Bitcoin sera beaucoup plus élevé.

De l’autre côté, les rendements constants de Cardone Capital grâce à l’immobilier lui permettent de rester rentable à court terme.

Grant Cardone adopte donc une stratégie financière long terme.

L’investisseur va à l’encontre de certains de ses collègues.

En effet, Robert Kiyosaki, le célèbre auteur du best-seller ‘Père riche, Père Pauvre‘, vient d’annoncer qu’il vendait ses Bitcoin, quand ce dernier valait encore 90 000 $, il y a quelques jours.

PRACTICING WHAT I TEACH: I sold $2.25 million in Bitcoin for approximately $90,000. I purchased the Bitcoin for $6,000

a coin years ago. With the cash from Bitcoin I am purchasing two surgery centers and investing in a Bill Board business. I estimate my $2.25 million… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 21, 2025

De même, Michael Burry annonce l’éclatement de la bulle spéculative autour de l’intelligence artificielle.

Ce dernier semble avoir eu raison car les cours des actions liées à l’intelligence artificielle commencent déjà à baisser.

Enfin, Arthur Hayes, quant à lui, a aussi vendu une grosse partie de ses cryptomonnaies.

Les données on-chain ont montré que le co-fondateur de BitMEX s’est déchargé de plusieurs millions de dollars de cryptomonnaies, alors que Bitcoin franchissait le seuil psychologique des 100 000 $ par le bas.

Nous avons pu le constater en observant son profil sur Arkham.

On voit donc que les opinions des grands investisseurs de ce monde sont partagées.

D’un côté, certains profitent de cette baisse très marquée pour recharger leur portfolio.

De l’autre, certains vendent de manière massive et en informent leur communauté sur Twitter, en faisant preuve de transparence quant à leur sentiment sur l’avenir des cryptoactifs.

Il faudra donc suivre l’actualité, et notamment l’évolution des données macroéconomiques, pour savoir si Bitcoin rentre officiellement en bear market, ou s’il s’agissait simplement d’une correction en plein milieu d’une phase haussière des cours.

