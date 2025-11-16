Pour Résumer

Arthur Hayes a vendu plusieurs millions de dollars de tokens DeFi en quelques heures.

Ces mouvements on-chain interviennent alors que Bitcoin casse durablement le seuil des 100 000 dollars.

Malgré ce dump, son portefeuille reste massif et ces ventes ressemblent surtout à un réajustement agressif.

Arthur Hayes vend plusieurs millions en quelques heures

Pour rappel, Arthur Hayes est le co-fondateur et ancien PDG de BitMEX, une des premières grosses plateformes de dérivés crypto. C’est un personnage sulfureux de l’écosystème crypto.

Malgré une carrière impressionnante, il a rencontré quelques déboires avec la justice. Il n’est aujourd’hui plus CEO de BitMEX, mais il reste très influent dans le milieu des cryptos.

Depuis quelques heures, des alertes on-chain ont repéré une série de ventes nocturnes sur une adresse attribuée à Arthur Hayes.

Ces données on-chain montrent la vente de 260 ETH pour environ 820 000 dollars, de 2,4 millions de jetons ENA pour 651 000 dollars, de 640 000 LDO pour 480 000 dollars, de 1 630 AAVE pour 289 000 dollars et de 28 670 UNI pour 209 000 dollars.

Ces ventes dépassent 2,45 millions de dollars et se concentrent sur moins de neuf heures.

Sur une fenêtre plus large de vingt-quatre heures, près de 4,96 millions de dollars ont été vendus. Le crypto-millionnaire Arthur Hayes a délaissé 780 ETH, 5 millions d’ENA et 640 000 LDO. Il a aussi allégé 1 630 AAVE, 28 000 UNI et 132 000 ETHFI.

On constate notamment des dépôts vers plusieurs desks de gré à gré, notamment FalconX, Cumberland et Wintermute. Ces transferts vers des intermédiaires suggèrent un choix assumé de liquider une partie du portefeuille hors marché spot classique.

Il faut tout de même relativiser : le portefeuille on-chain de Hayes garde une taille conséquente malgré ces ventes.

La capture de son profil Arkham affiche environ 39,6 millions de dollars d’actifs. Il s’agit principalement d’ETH et de dérivés stakés, mais aussi d’USDC et de divers tokens DeFi comme PENDLE, LDO, BIO ou WILD. Les ventes de cette nuit représentent donc une fraction limitée de son exposition totale.

En pratique, la sélection des jetons vendus n’est pas anodine. Elle est concentrée sur des actifs qui sont très liés à la DeFi.

En effet, ETH reste le principal collatéral de la finance décentralisée. ENA, LDO, AAVE et UNI sont des tokens attachés au narratif de la DeFi.

Que peut lire le marché derrière ces mouvements ?

D’abord, ces ventes surviennent dans un contexte de marché déjà compliqué.

En effet, Bitcoin s’échange actuellement autour des 96 000 $. Il consolide donc en dessous des 100 000 $. Ce seuil psychologique important a été brisé ces derniers jours. Le signal est négatif pour les investisseurs.

Arthur Hayes semble donc se conformer à l’opinion générale : nous pourrions être entrés en période de bear market.

Il faut aussi noter que les montants vendus sont quand même très significatifs. Pour des tokens comme ENA, LDO, AAVE ou UNI, plusieurs centaines de milliers de dollars de ventes sur seulement quelques heures ne sont pas anodins.

Néanmoins, ces projets sont très installés et ont une capitalisation très importante. Ce n’est donc pas pour autant la fin assurée de ces tokens, loin de là.

En revanche, il faut quand même mentionner que les investisseurs regardent ce que fait Arthur Hayes. En effet, le crypto millionnaire est influent, et est surtout très bien connecté.

Ces ventes massives reflètent donc peut-être des décisions basées sur des informations dont nous ne disposons pas encore publiquement.

En pratique, ces épisodes rappellent la puissance des signaux on-chain. Ces alertes permettent de suivre en temps réel les choix de quelques grandes fortunes crypto.

Les investisseurs du monde entier surveillent désormais ces flux de très près. Toutefois, une adresse isolée ne raconte jamais toute l’histoire d’un marché dominé par les flux de milliers d’acteurs.

Enfin, l’épisode confirme le statut d’Arthur Hayes comme baromètre, mais non comme catalyseur de la direction des marchés.

Ses ventes nocturnes pèsent sur le sentiment, surtout lorsque les prix n’étaient déjà pas très réjouissants. Elles illustrent la nervosité actuelle des investisseurs.

En effet, les marchés financiers naviguent en ce moment à vue. Les actualités macroéconomiques sont floues.

Le shutdown de l’administration américaine vient de se terminer, mais cela n’a pas pour autant fait monter les cours, qu’il s’agisse des actions américaines ou des cryptomonnaies. Au contraire, ces dernières sont en train de baisser significativement.

La potentielle entrée en bear market des cryptomonnaies n’aide pas non plus à rester positif.

La nuit agitée d’Arthur Hayes rappelle aux investisseurs que, dans ce marché, même les baleines réajustent régulièrement leurs paris. Ces mouvements on-chain ne sont clairement pas un signal positif pour les investisseurs.

On peut interpréter ces flux comme un désaveu de la part d’un des pionniers de l’écosystème crypto.

Il faut néanmoins prendre du recul.

Certes, Arthur Hayes a vendu plusieurs millions en quelques heures. Toutefois, le portefeuille on-chain du crypto millionnaire reste bien supérieur à la taille de ce dump.

Dès lors, ces mouvements s’apparentent plutôt à un réajustement agressif. En pratique, ils rappellent surtout l’importance du suivi on-chain et d’une gestion du risque disciplinée.

Pour autant, rien ne prouve que ces ventes marquent un tournant durable du cycle. Nous suivrons donc avec attention la suite des mouvements effectués par Arthur Hayes, et les justifications qu’il pourra nous donner.

À lire aussi :