Pour Lyn Alden, la capitulation attendra : pas de krach final sans vraie euphorie

Pour Résumer

Bitcoin a perdu plus de 30 % depuis son record d’octobre, mais cette chute ne ressemble pas à une capitulation classique.

Lyn Alden estime que le marché n’a pas connu de vraie euphorie et que le cycle haussier de Bitcoin n’est donc pas terminé.

La macroéconomie et la peur d’une bulle IA pèsent sur les prix, mais pourraient aussi préparer le terrain pour un rebond futur de Bitcoin.

Un crash brutal, mais pas une capitulation classique

Pour rappeler le contexte, Bitcoin vaut aujourd’hui 86 000 $. Il y a quelques semaines, il en valait 126 000. Bitcoin a donc perdu plus de 30 % en 48 jours seulement.

En quelques semaines, la capitalisation totale des cryptomonnaies a perdu plus de 1 000 milliards de dollars.

Cette baisse est très brutale, mais si l’on prend du recul, nous sommes bien au-dessus des niveaux du précédent bear market.

Un épisode de liquidation inédit a déclenché la baisse à laquelle nous assistons depuis plusieurs semaines.

En effet, dans la nuit du 10 au 11 octobre (pour l’Europe), les liquidations ont touché plus de 20 milliards de dollars de positions.

Les positions touchées sont majoritairement des positions long.

Cet épisode a laissé le marché totalement désorienté et les investisseurs sont désormais pessimistes. Depuis, la baisse des cours des cryptomonnaies est constante, comme on peut le voir sur les graphiques ci-dessus.

L’indice Fear and Greed, quant à lui, est dans des niveaux extrêmes. La dégradation du sentiment est réelle.

On parle souvent de ‘capitulation’ dans le marché des cryptomonnaies. Il s’agit d’un moment pendant lequel l’ensemble des investisseurs ne croit plus en une possible reprise haussière des prix des cryptomonnaies.

Tous les investisseurs, même les plus bullish, sont forcés d’admettre que cette fois, nous sommes bien en train d’entrer en bear market.

C’est la sensation que nous connaissons en ce moment. En effet, que ce soit sur Twitter ou simplement en regardant Coin Market Cap, tous les indicateurs sont au rouge.

Les investisseurs vendent, peu importe le prix. Nous avons vu hier, par exemple, que même un investisseur aussi convaincu par les cryptomonnaies que Robert Kiyosaki a vendu tous ses BTC.

Ces ventes successives et ces confirmations par des personnes publiques, pourtant acquises à la cause des cryptoactifs, entraînent des cascades de liquidations.

Ces dernières alimentent le sentiment négatif autour des cryptomonnaies, et déclenchent alors d’autres ventes, et ainsi de suite.

Ainsi, le marché ne se contente plus de corriger : il renonce.

Lyn Alden, célèbre analyste des marchés, apporte néanmoins une lecture surprenante de toutes ces données.

Selon Lyn Alden, le bear market n’est pas encore arrivé

Lyn Alden est une macro-analyste reconnue. L’analyste est spécialisée dans les liens entre politiques monétaires, déficits budgétaires et valorisation des actifs.

Cette dernière étudie Bitcoin depuis des années. Elle a une vision long terme sur la première des cryptomonnaies.

Elle regarde le cycle, notamment à travers le prisme de la liquidité mondiale (M2).

Lyn Alden estime que ‘nous n’avons pas encore atteint un niveau de frénésie dans ce cycle, donc il n’y a pas de raison d’attendre un sell-off massif’.

Autrement dit, certes le marché des cryptomonnaies a baissé, mais il n’a pas encore connu les excès haussiers habituels auxquels nous sommes habitués.

C’est, en général, à la suite de ces excès haussiers qu’on connaît des baisses massives, violentes et durables.

Pour Lyn Alden, la chute que nous connaissons depuis plusieurs semaines s’apparente plus à une purge au sein d’une phase haussière. Ce n’est pas une capitulation massive des investisseurs.

Lyn Alden conteste l’idée du cycle de quatre ans que connaissaient jusqu’alors les cryptomonnaies.

Pour elle, l’élément déclencheur de la fin d’une période haussière est vraiment l’excès d’euphorie. Or, il est vrai que nous n’avons pas connu ce type de périodes lors des dernières années.

Il n’y a pas eu d’afflux massif de nouveaux entrants, ni de récits de fortunes créées en quelques jours grâce aux cryptomonnaies, ou encore de valorisation extrême sur les altcoins.

La baisse que nous connaissons en ce moment serait donc une simple respiration, et non le début du bear market.

Pour l’analyste, c’est dorénavant la macroéconomie qui mène la danse dans le marché des cryptomonnaies.

Ainsi, la fin progressive du resserrement monétaire (prévue pour décembre selon Jerome Powell) et la baisse des taux de la Fed (prévue également pour décembre) pourraient être des catalyseurs positifs pour les cryptoactifs.

Cela permettrait de réunir des conditions favorables pour que les investisseurs s’exposent aux actifs risqués.

La correction actuelle coïncide par ailleurs avec une peur de l’éclatement de la bulle IA.

En effet, Michael Burry prévoyait l’éclatement de cette bulle il y a quelques jours, et force est de constater que les cours des actions liées à l’intelligence artificielle ont effectivement baissé depuis.

On peut le constater, par exemple, sur le graphique du prix de Nvidia ci-dessous.

Lyn Alden reste donc très optimiste pour la suite de Bitcoin, notamment en 2026 et 2027.

Pour elle, Bitcoin reviendra à « six chiffres » dans ces années-là. Elle rappelle néanmoins que le chemin pour y arriver pourrait être chaotique. Il faudra donc gérer son risque.

Là où beaucoup voient une correction sévère, Lyn Alden voit donc un cycle encore inachevé.

Ce dernier serait prêt à redécoller vers le nord quand les conditions macroéconomiques seront plus favorables à nos chers actifs risqués.

