Solana – pari stratégique d’une entreprise Nasdaq, croissance explosive attendue

QMMM Holdings, cotée au Nasdaq, parie sur Solana avec un projet ambitieux d'analyse de données cryptos et un trésor numérique.

La société prévoit d’inclure des actifs comme BTC, ETH et SOL dans son DAT.

Ce pari stratégique est capable de propulser SOL vers une adoption institutionnelle.

Un pari sur Solana et les crypto-actifs

QMMM, spécialiste de publicité numérique et de technologies virtuelles, a dévoilé ses projets d’expansion dans le domaine des cryptomonnaies. En plus de sa plateforme d’analyse de données basée sur l’intelligence artificielle et la blockchain, la société prévoit de créer un trésor numérique (DAT) qui inclura des actifs comme Bitcoin, Ethereum et Solana.

Ce fonds initialement estimé à 100 millions de dollars pourrait constituer un point de départ pour une croissance future impressionnante.

Cette initiative marque un tournant pour Solana, qui devrait bénéficier d’une adoption accrue à mesure que QMMM aligne son écosystème avec la blockchain du réseau. Solana a un potentiel considérable pour rivaliser avec des concurrents comme Ethereum dans ce contexte en pleine évolution.

Shares in digital advertising firm QMMM Holdings skyrocketed more than 2,300% at one point on Tuesday after the firm announced that it would create a $100 million digital assets treasury starting with Bitcoin, Ethereum, and Solana. https://t.co/YcPvxa696C — Decrypt (@DecryptMedia) September 9, 2025

Le rôle clé des données et de l’IA

Dans un environnement de plus en plus décentralisé, QMMM mise sur l’innovation avec un marché de données décentralisé. Ce système va connecter les fournisseurs et les consommateurs.

Comment ? En utilisant des analyses qui sont alimentées par l’IA pour guider les investisseurs. De plus, l’écosystème proposera des agents automatisés pour gérer des tâches comme le soutien au métavers. Elle aidera aussi dans la gestion des trésoreries de DAO.

L’ambition est claire : installer QMMM comme le grand leader dans l’évolution de la technologie Web3. Grâce à la puissance de l’IA et de la blockchain, la société proposera une expérience crypto plus accessible et sécurisée. Avec de tels objectifs ambitieux, elle est déterminée à transformer l’écosystème crypto.

L’adoption internationale des actifs numériques

Solana is on Wall Street, Wall Street is on Solana Big congrats to SOL Strategies hitting the Nasdaq today 🥳 https://t.co/gOvWh9RPG2 — Solana (@solana) September 10, 2025

L’univers des actifs numériques évolue rapidement, et QMMM tient à être au cœur de cette transformation. Bun Kwai a souligné que l’adoption mondiale des technologies blockchain et des actifs numériques s’accélère à un rythme sans précédent. Pour y parvenir, QMMM met l’accent sur le respect des régulations et des alliances stratégiques dans son écosystème.

Le volume des trésorerie numériques des entreprises, comme QMMM, a considérablement augmenté cette année, atteignant environ 120 milliards de dollars. Concrètement, c’est une véritable opportunité pour SOL.

Faisant partie du portefeuille de la société, cela aura très vite un impact positif sur sa valorisation. En gros, l’investissement de QMMM dans Solana pourrait marquer un tournant majeur pour la blockchain.

En conclusion, le pari pourrait déclencher une nouvelle ère pour SOL. Par ailleurs, le marché semble aussi prêt à accueillir cette évolution passionnante.

