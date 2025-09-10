Révision des emplois US : Bitcoin perd 60 milliards, une chute ou un rebond ?

Pour Résumer

La révision des données sur l'emploi aux États-Unis a entraîné une perte de 60 milliards de dollars sur le marché crypto.

Bitcoin et d’autres altcoins ont subi des baisses significatives, par exemple, 1,8 % pour BTC.

Cette révision est défavorable pour la politique monétaire de la Fed, et pourrait avoir des conséquences importantes pour les investisseurs.

Bitcoin perd 1,8 % après la révision des emplois

Le 9 septembre, à 10h, le Bureau of Labor Statistics (BLS) a révélé une révision importante des données sur l’emploi. Selon cette révision, l’économie américaine comptait 911 000 emplois de plus que prévu. Cela a marqué une correction de 0,6 % des prévisions pour la période de mars 2024 à mars 2025.

À la suite de cette annonce, Bitcoin a chuté de 1,8 %, passant de 112 788,75 $ à 110 793,69 $ en moins de 60 minutes. La question qui se pose : cette baisse est-elle temporaire ou l’annonce marque-t-elle le début d’une tendance baissière plus profonde ?

Impact sur les altcoins et la volatilité du marché

Bitcoin n’a pas été le seul à souffrir. Les autres cryptomonnaies ont également subi des pertes importantes. ETH a diminué de 1,6 %, SOL a chuté de 3 %, et DOGE a enregistré une baisse de 4,1 %. Cet impact négatif montre à quel point le marché crypto reste sensible aux nouvelles économiques.

Ainsi, cela soulève une question importante : les altcoins sont-ils toujours des investissements fiables ? Si vous avez investi dans des altcoins, êtes-vous prêts à accepter une volatilité accrue, ou préférez-vous vous tourner vers des actifs plus stables ?

Une révision qui soulève des inquiétudes pour la Fed

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a qualifié la révision des chiffres de l’emploi de confirmation que la situation économique était pire que ce que les données précédentes laissaient entendre. Les chiffres corrigés montrent un excédent d’emplois de 1,5 million par rapport aux chiffres précédemment communiqués, ce qui pourrait suggérer que la politique monétaire de la Fed était basée sur des informations erronées.

Cette révision renforce l’idée que l’économie américaine aurait dû bénéficier de conditions monétaires plus accommodantes dès 2024. Un réajustement des taux d’intérêt pourrait-il être imminent ?

Les investisseurs crypto, en particulier, surveillent attentivement la Fed, car tout changement dans sa politique pourrait affecter la dynamique du marché des cryptos.

Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 9, 2025

Quelles conséquences pour les investisseurs en cryptomonnaies ?

La réaction du marché des cryptomonnaies montre qu’il existe une incertitude majeure dans l’air. Après la révision, les actifs ont légèrement récupéré, mais sont restés en dessous des niveaux d’avant l’annonce. Avec une correction importante du marché, que faut-il faire maintenant ?

Êtes-vous prêts à prendre des risques dans un environnement aussi volatile, ou allez-vous adopter une approche plus prudente ?

