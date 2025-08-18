Pour Résumer

ChatGPT mise sur XRP, Pepe, Maxi Doge.

Bitcoin atteint 119 800 €.

Altseason 2025 promet des gains massifs.

XRP : le géant des paiements internationaux

Le marché crypto pulse. En effet, ChatGPT place XRP, à 3,65 €, en tête pour l’altseason, prédisant un bond à 10 € d’ici fin 2025, soit un x3.

Par ailleurs, Ripple, derrière XRP, gagne du terrain avec une adoption par le Fonds de l’ONU pour les transferts mondiaux. Effectivement, XRP a atteint un pic à 3,65 € le 18 juillet, surpassant son ATH de 2018.

D’ailleurs, les volumes de trading, à 2,8 milliards d’euros, reflètent un engouement institutionnel, avec un RSI à 58 signalant une dynamique haussière.

Cependant, des incertitudes réglementaires aux USA pourraient freiner ce rally. Par ailleurs, l’Altcoin Season Index, à 59, approche le seuil de 75, confirmant l’élan. Effectivement, XRP s’impose comme un pilier grâce à son utilité réelle et sa liquidité.

Pepe : le memecoin qui explose

Pepe (PEPE) fait des vagues. En effet, à 0,000011 €, ChatGPT prévoit un x4 à 0,000045 € avant septembre, porté par un listing sur Binance et une communauté de 1,2 million de fans.

Par ailleurs, son market cap atteint 5 milliards d’euros, avec 3,88 milliards échangés en 24 heures. Effectivement, PEPE combine hype virale et volumes massifs.

Cependant, un piratage de 30 millions d’euros en juillet 2025 rappelle les risques. Par ailleurs, la domination Bitcoin, à 53,4 %, chute, libérant des capitaux vers les altcoins. Effectivement, PEPE pourrait mener la charge memecoin.

Maxi Doge : le memecoin en pleine ascension

Maxi Doge (MAXI) secoue l’écosystème. En effet, à 0,00025 €, ChatGPT envisage un bond à 0,00075 € d’ici septembre, soit un x3, avec un market cap à 250 millions d’euros.

Par ailleurs, sa presale, ayant levé 750 000 $, et un APY de staking à 370 % attirent les degens. Effectivement, un RSI à 62 et des volumes à 50 millions d’euros signalent un momentum solide.

D’ailleurs, la capitalisation crypto, à 4 150 milliards d’euros (+2,3 %), et des ETF memecoins attendus pour Q3 2025 amplifient l’optimisme. Cependant, un Nasdaq en repli (-1,4 % à 17 600 points) freine l’élan.

Effectivement, MAXI allie hype communautaire et potentiel spéculatif, prêt à briller dans l’altseason.

Découvrir Maxi Doge Token

Perspectives : une altseason explosive ?

Ce scénario pourrait tout changer. En effet, une domination Bitcoin sous 50 % libérerait 200 milliards d’euros vers les altcoins. Par ailleurs, l’optimisme post-GENIUS Act et des ETF altcoins dopent les attentes.

Effectivement, XRP, Pepe et Maxi Doge pourraient atteindre respectivement 15 €, 0,0001 € et 0,002 € d’ici 2026.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec Solana. Cependant, les risques macroéconomiques restent des pièges. Cette altseason promet des gains massifs, mais la prudence reste de mise.

À lire aussi :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.