ChatGPT repère 3 cryptomonnaies pour faire x1000 en misant 100 €

ChatGPT repère trois cryptomonnaies au potentiel explosif.

Bitcoin Hyper, Solmoon et Token6900 cumulent hype virale, faible capitalisation et promesse de x1000.

Le pari est risqué, mais les signaux sont là pour ceux qui aiment jouer avec le feu.

Bitcoin Hyper veut fusionner la puissance de Bitcoin et la folie memecoin

C’est le nom qui revient partout depuis une semaine. Bitcoin Hyper est présenté comme le premier memecoin construit sur une infrastructure Layer‑2 compatible Bitcoin.

Ce projet surfe sur la légitimité du BTC tout en proposant une expérience beaucoup plus rapide, fluide et communautaire. Le narratif est parfait car Bitcoin est trop lent. Le projet Bitcoin Hyper arrive dans l’écosystème pour tout changer.

Ce qui séduit, ce n’est pas le code source du projet mais plutôt, sa promesse. Le token est actuellement en presale et son offre est ainsi limitée. La hype est entretenue par un storytelling qui flatte à la fois les maximalistes fatigués et les chasseurs de gains faciles.

ChatGPT évoque la possibilité d’un x1000 si le projet atteint ne serait-ce que 10 % de la capitalisation de tokens comme Dogecoin ou Pepe.

Pour l’instant, les chiffres sont encore un peu timides (4 millions de fonds levés), mais les signaux sont là. Une croissance des recherches, une communauté Telegram qui s’emballe et des tweets qui s’enchaînent. Rien n’est encore certain, mais tout semble prêt pour une explosion programmée.

Solmoon réinvente le lunaire avec une touche DeFi et intergalactique

Deuxième choix de ChatGPT, Solmoon est un memecoin adossé à l’écosystème Solana qui ne se contente pas de faire rire. Il propose une économie déflationniste, des fonctionnalités DeFi cross-chain et une narration qui mélange science-fiction, staking automatisé et humour cosmique.

Dans l’univers des memecoins, rares sont ceux qui tentent de mêler forme et fond. Solmoon l’assume. C’est un jeton conçu pour ceux qui veulent du fun, mais pas sans stratégie.

La phase de lancement s’est faite sans VC et sans whitelist. Juste un smart contract, un message étrange posté sur X, et une promesse de 70 % de supply distribuée à la communauté. Depuis, la courbe s’accélère. Le token est encore à ses débuts. La capitalisation est microscopique. Mais l’attention monte.

ChatGPT insiste sur le fait que ce genre de projet peut flamber s’il est relayé au bon moment par des comptes X influents. Solmoon a déjà attiré l’œil d’une poignée d’analystes crypto qui le comparent à Bonk à ses débuts. La différence, ici, c’est que le storytelling est beaucoup plus maîtrisé. Moins clown, plus cosmos. Et visiblement, ça plaît.

Token6900, le chaos structuré qui fascine déjà les spéculateurs

Troisième choix de ChatGPT, et pas des moindres. Token6900 est l’archétype du memecoin absurde. Aucun produit. Aucun service. Aucune utilité revendiquée. Et pourtant, plus d’un million de dollars levés en quelques jours lors de sa presale. Son objectif est clair. Créer le chaos. Ébranler les codes. Et récompenser ceux qui croient en l’inutile.

Le projet s’inspire de SPX6900, un autre token sans logique qui avait atteint une performance délirante de plus de 8000 %. Token6900 pousse l’expérience encore plus loin. Pas de roadmap mais juste une ambiance visuelle tirée des années 2000 et une image auto-dérisoire parfaitement assumée.

ChatGPT parle ici de l’exemple parfait de crypto émotionnelle. Ce qui compte, ce n’est pas la fonctionnalité, c’est la vitesse du meme. Plus le projet devient viral, plus il attire de liquidité. Et plus il attire de liquidité, plus il monte. Le cycle est simple. Brutal. Et souvent très rentable… pour les premiers entrants.

