Chen Zhi dans le viseur : 127 217 BTC saisis par les États-Unis

Pour Résumer

Le DOJ saisit 127 271 BTC (15 milliards $) à Chen Zhi.

Scam « pig butchering » impliquant trafic humain et fraude.

L’opération démantèle un empire criminel cambodgien.

L’affaire Chen Zhi : un empire criminel démantelé

Chen Zhi, 40 ans, chinois naturalisé cambodgien, dirige le Prince Group, un conglomérat immobilier de façade. Le DOJ l’accuse de fraude par fil et blanchiment, via un réseau de scams « pig butchering ».

Effectivement, dix compounds au Cambodge abritent des milliers de travailleurs forcés, piégés par des promesses d’emplois.

Ces victimes, souvent des migrants d’Asie du Sud-Est, exécutent des arnaques en ligne : faux profils romantiques ou investissements crypto fictifs. De plus, Chen Zhi, alias « Vincent », supervisait les opérations, générant des milliards. En outre, les fonds lavaient via casinos et entreprises légitimes.

Le DOJ, avec le National Security Division, confisque les 127 271 BTC, détenus en wallets auto-gérés par Chen. D’ailleurs, cela porte les réserves US à 324 000 BTC, soit 36 milliards de dollars. Effectivement, c’est la plus grande saisie crypto jamais réalisée.

En effet, Chen Zhi reste en fuite, avec un mandat d’arrêt fédéral. De plus, ses biens, comme les yachts et un Picasso, sont gelés. En outre, 146 entités liées au Prince Group sont sanctionnées par l’OFAC.

Le « pig butchering » : une arnaque sophistiquée

Le « pig butchering » (abattre le cochon) piège les victimes via des relations fictives en ligne. Une fois la confiance gagnée, on les incite à investir en crypto sur des plateformes bidons.

Effectivement, Chen Zhi gérait dix sites, dont le Jinbei Hotel et le Golden Fortune Park, où la torture et l’extorsion étaient courantes.

Les travailleurs forcés, piégés par des pubs d’emplois, subissent des violences. De plus, les scams visaient les US et alliés, rapportant 46 millions par jour. Cette affaire expose les liens fraude-traite humaine.

D’ailleurs, ZachXBT avait signalé des wallets vulnérables en 2023. Effectivement, le DOJ utilise ces indices pour tracer les flux.

En effet, les victimes, souvent âgées, perdent des millions. De plus, l’opération, soutenue par le UK FCDO, gèle 19 propriétés à Londres, dont une à 100 millions de livres. En outre, Chen Zhi risquait 40 ans de prison s’il était capturé.

Impacts sur le marché crypto

Cette saisie dope la légitimité. Bitcoin stagne à 112 556 $, mais la capitalisation crypto reste à 3 800 milliards de dollars. Effectivement, Solana gagne 2 % à 205,75 $.

La DeFi, avec une TVL à 90 milliards de dollars, bénéficie de la traçabilité blockchain. De plus, les ETF crypto attirent 25 milliards de dollars en 2025. En outre, Ethereum, à 4 134 $, résiste.

Cependant, la fraude inquiète. En effet, 80 % des altcoins risquent une correction. De plus, la volatilité à 20 % menace les retail.

D’ailleurs, les exchanges renforcent la KYC. Effectivement, les flux illicites chutent de 35 %. En outre, l’opération révèle les vulnérabilités des wallets auto-gérés.

Perspectives : une lutte accrue contre la fraude

Cette saisie peut-elle endiguer les scams ? ChatGPT-5 prévoit une hausse de 20 % des fraudes en 2026 sans régulation accrue. Effectivement, l’opération inspire des JIT internationales.

De plus, Europol déploie plus d’experts crypto. En outre, des pays comme la France renforcent les enquêtes. D’ailleurs, 10 milliards d’euros de fraudes sont estimés annuels.

Cependant, les défis persistent. En effet, le darknet et les mixers compliquent les traques. De plus, les gangs recrutent via forums.

Octobre 2025 marque un tournant. Effectivement, cette affaire protège l’écosystème. La vigilance s’impose pour les investisseurs.

À lire aussi :