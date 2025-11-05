Chute des cryptos : la baisse est-elle enfin terminée ?

Pour Résumer

Les flux ETF négatifs, la mémoire des liquidations et un macro fragile peuvent prolonger la baisse.

Les cycles de BTC, l’essoufflement vendeur et quelques altcoins résilients plaident pour un rebond.

Le plan gagnant reste gestion du risque et lecture des flux en temps réel.

Les raisons pour lesquelles la baisse pourrait continuer

Nous venons d’assister à un retour de Bitcoin sous les 100 000 $. Cela n’était pas arrivé depuis le 22 juin 2025. Cet été, le prix de la première cryptomonnaie du marché a évolué dans un range entre les 107 000 $ et les 124 000 $. Désormais, il cède et casse son support par le bas.

Ethereum, quant à lui, n’aura pas touché le seuil psychologique des 5000 $. Il retombe, à l’heure qu’il est, en dessous des 3300 $. Cette performance est très décevante pour la deuxième cryptomonnaie du marché. Les investisseurs attendaient un ATH (all time high) plus convaincant en 2025…

Concernant les ETF Bitcoin et Ethereum, nous pouvons constater que les flux sortants continuent, et s’intensifient ces derniers jours. Ces flux sont très observés par les investisseurs, et créent une sorte de spirale.

Plus l’argent sort des ETF, plus les investisseurs prennent peur. Cela renforce un sentiment négatif dans le marché des cryptomonnaies. Ces flux sortants entretiennent une sorte de prophétie autoréalisatrice, qui fragilise les supports et amplifie les mouvements de prix.

Cette spirale entraîne également beaucoup de liquidations. Les traders ayant des positions « long » se font sortir du marché. Cela déclenche des cascades de liquidations, faisant baisser le prix des actifs d’autant plus violemment.

Cette baisse de prix pousse les acheteurs optimistes à racheter Bitcoin et les autres cryptomonnaies. Ce mouvement d’achat crée, par la suite, des cascades de liquidations, cette fois-ci sur les positions « short ». En effet, nous avons pu constater des liquidations dans chaque camp.

Le site Coinglass recense, dans les dernières 24 heures, 1.45 million de positions long et 1.20 million de positions short liquidées.

Le dernier trimestre de 2025 est sanglant pour les cryptomonnaies. Les épisodes de fortes liquidations s’enchaînent notamment depuis le 10 octobre dernier.

En effet, ce jour-là, plus de 20 milliards de dollars avait été réduit en fumée en quelques heures. Les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis avaient provoqué une baisse d’une rare violence sur le marché des crypto-actifs.

Le contexte macroéconomique reste tendu. L’administration américaine est toujours en « shutdown ». La Fed n’a donc plus de données lui permettant de prendre des décisions quant à la future baisse des taux.

Cette incertitude se ressent sur le marché, et les actifs risqués sont les premiers touchés. Quand la visibilité est mauvaise, les cryptomonnaies ont tendance à en pâtir.

Enfin, la cyclicité de Bitcoin n’aide pas. Le cycle de quatre ans, que connaissent d’habitude les cryptomonnaies, est censé se terminer en ce moment. Nous serions donc en train d’entrer lentement dans le prochain bear market.

Le marché crypto n’a peut-être pas dit son dernier mot

Les périodes de capitulation sont parfois les meilleures pour prendre des positions à l’achat. Aujourd’hui, peu nombreux sont ceux qui croient à une reprise du bull run.

Le sentiment est négatif, et cela se voit dans les graphiques. Mais le marché des cryptomonnaies aime prendre tout le monde à revers. Il ne serait donc pas surprenant qu’il reparte de manière explosive à la hausse dans les mois à venir.

L’argument de la cyclicité peut aussi être discuté. En effet, l’arrivée des institutionnels sur le marché semble avoir perturbé le traditionnel cycle de quatre ans.

Pour rappel, le Bitcoin avait dépassé son précédent ATH avant même le halving de 2024. Cela n’était jamais arrivé auparavant. Ce cycle est donc potentiellement différent.

Concernant les ETF, si les flux sont effectivement sortants sur Bitcoin et Ethereum, ils ne le sont pas sur l’ETF Solana. Ce dernier, proposé par Bitwise, il y a quelques jours, connaît des entrées de capitaux conséquentes depuis son lancement. Tout n’est donc pas négatif sur le marché des cryptomonnaies.

Une fin du « shutdown » de l’administration américaine pourrait relancer un sentiment positif chez les investisseurs.

En effet, cela permettrait certainement une baisse des taux par la Fed en décembre prochain. Cette décision entraînerait un regain de l’appétit pour les actifs risqués, dont font partie les cryptomonnaies.

Malgré cette forte baisse, certains altcoins résistent et montrent des performances impressionnantes.

Tel est le cas pour les « privacy coins » ou jetons de confidentialité, tels que ZEC ou DASH, encore le jeton ASTER associé au DEX (Decentralized Exchange) éponyme et le HYPE, relié au DEX Hyperliquid.

On voit donc les narratifs de la confidentialité et des échanges décentralisés maintenir une tendance haussière. Ces thèmes ont pour point commun la décentralisation et la protection des données personnelles, deux valeurs très importantes pour les utilisateurs des cryptomonnaies.

Nous sommes donc peut-être en train d’assister à une simple respiration du marché, après un été haut en couleur pour Bitcoin.

Ce dernier a fait un nouvel ATH à 126 000 $ en août. La courbe globale du Bitcoin reste haussière. Prendre du recul est nécessaire dans les périodes dans lesquelles tout le monde panique.

