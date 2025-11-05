Le RLUSD de Ripple atteint 1 Md $ et entre dans le Top 10 des stablecoins

Pour Résumer

RLUSD franchit le cap symbolique d’un milliard de dollars en capitalisation et rejoint le Top 10 mondial des stablecoins.

Soutenu par des institutions, RLUSD s’impose comme une alternative crédible à USDT et USDC.

Ripple compte étendre RLUSD sur plusieurs blockchains et consolider sa place de leader du Web3 et de la finance numérique.

Une ascension express vers le Top 10

Lancé au début de l’année, le RLUSD n’a pas perdu de temps. En quelques mois à peine, il a conquis les investisseurs institutionnels. Ce stablecoin, adossé à des réserves garanties, s’impose comme une vraie alternative face aux géants du secteur comme USDT ou USDC.

D’après CoinGecko, sa capitalisation a explosé pour dépasser la barre du milliard de dollars. Rien que ça. Résultat : il devient le 10e plus grand stablecoin adossé au dollar américain.

Il reste bien sûr derrière les mastodontes Tether et Circle, mais clairement, il joue dans la même cour. Son volume de transactions atteint déjà 174 millions de dollars par jour, au coude à coude avec PayPal USD (PYUSD) et Dai (DAI). Pas mal du tout pour un “nouveau venu”.

L’adoption institutionnelle s’accélère

Mais pourquoi ça marche aussi fort ? Tout simplement parce que Ripple fait les choses proprement. Le RLUSD apporte la confiance et la transparence pour les institutions comme avec BlackRock et VanEck.

Par conséquent, il s’ordonne peu à peu comme un pilier de confiance pour le commerce mondial. À l’origine, Ripple avait pensé son stablecoin pour les grandes entreprises, mais le succès est tel qu’il séduit désormais un public beaucoup plus large.

En effet, il gagne maintenant du terrain auprès des utilisateurs particuliers. Des plateformes comme Transak et des portefeuilles auto-dépositaire, comme Xaman, l’ont intégré. D’ailleurs, sa distribution technique est notable. Environ 80 % du RLUSD circule sur Ethereum. Le reste, soit 20 %, est sur le XRP Ledger.

Et ce n’est pas un hasard : la société a récemment lancé Ripple Prime, une plateforme de courtage multiactifs pensée pour les pros. Elle permet de gérer du XRP, RLUSD et d’autres cryptos dans un environnement sécurisé et régulé.

RLUSD: One Year, One Billion

→ $1B+ Market Cap

→ 1:1 USD-backed

→ The #1 trusted and transparent stablecoin for institutions With Ripple Prime, GTreasury, and Rail now joining the effort, $RLUSD and $XRP will drive faster, efficient and compliant settlement worldwide. This is… pic.twitter.com/DV1oS5TEY0 — Ripple (@Ripple) November 3, 2025

Ripple prend carrément une longueur d’avance

Ce succès confirme que Ripple n’est plus seulement “la boîte des paiements transfrontaliers”. Avec RLUSD, elle entre de plain-pied dans la finance décentralisée. Quand le RLUSD intègre le Top 10 des stablecoins mondiaux, c’est archiclair : Ripple ne fait pas de la figuration. Elle veut carrément s’imposer comme un poids lourd du Web3.

L’entreprise prévoit d’ailleurs de déployer RLUSD sur d’autres blockchains, afin d’en faire une référence mondiale pour les paiements numériques. Une ambition XXL, mais franchement crédible. Rappelons qu’en juillet, le stablecoin a été lancé en Suisse, l’un des hubs crypto mondiale.

Ce succès tombe à un moment parfait. Le marché reprend confiance, le Web3 s’installe, et Ripple avance vite. Au fond, RLUSD symbolise cette nouvelle ère : une finance plus ouverte, plus transparente, et carrément plus moderne.

Parallèlement, Ripple utilise la synergie entre son jeton XRP et le stablecoin RLUSD pour réaffirmer sa vision. L’objectif principal est d’améliorer les règlements à travers le monde. Ripple a annoncé des partenariats et des rachats stratégiques.

Des entreprises comme GTreasury, Rail et désormais Palisade se joignent à l’effort. C’est pourquoi le RLUSD et le XRP vont travailler ensemble. Ils assureront des règlements plus rapides, efficaces et conformes.

À lire aussi :