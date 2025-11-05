Mamdani élu maire de New York : quel avenir pour les cryptos ?

Pour Résumer

Zohran Mamdani devient le premier maire musulman et le plus jeune de New York, incarnant un profond changement politique.

Contrairement à ses prédécesseurs pro-crypto, Mamdani reste flou sur sa position vis-à-vis des actifs numériques.

Le marché crypto oscille entre espoir et prudence, dans l’attente d’une politique claire pour l’innovation et la régulation.

Un vent de renouveau politique à New York

Selon les résultats non officiels, Zohran Mamdani a remporté la course municipale face à Andrew Cuomo, s’imposant comme le premier maire musulman et le plus jeune depuis plus d’un siècle. Mamdani a remporté l’élection avec un peu plus de 50 % des voix, tandis que Cuomo n’a recueilli qu’environ 40 %.

D’ailleurs, cette élection a suscité un intérêt très particulier. Les marchés de prédictions cryptographiques comme Polymarket en ont fait un sujet d’analyse brûlant. Le somme colossal de 600M $ qu’on y échangeait montrait la confiance des parieurs.

Avant même le décompte officiel, ils indiquaient une forte probabilité à 92 % de victoire. Une situation qui a même conduit l’interdiction de la plateforme en Roumanie.

Sa victoire, largement saluée par la gauche américaine, marque bien plus qu’un simple changement politique. Elle symbolise un vrai ras-le-bol du modèle centriste et pro-business, celui qu’incarnaient Cuomo et l’ancien maire Eric Adams. Pour beaucoup de New-Yorkais, Mamdani représente enfin une alternative plus proche du peuple et des réalités du terrain.

L’élection a d’ailleurs connu une mobilisation record. Les jeunes, les travailleurs précaires et les classes populaires se sont déplacés en masse. Son discours simple, humain et centré sur le logement, la santé et la justice économique a trouvé un écho puissant dans une ville où les inégalités explosent depuis des années.

Mais forcément, tout le monde n’applaudit pas. À Wall Street, on regarde Mamdani avec curiosité, mais aussi un peu de méfiance. Les financiers craignent qu’il serre la vis, surtout du côté de la fiscalité et des cryptos. En clair, la confiance est là… mais elle reste fragile.

Des positions floues sur la crypto

Sur le sujet des cryptomonnaies, Zohran Mamdani reste pour l’instant très discret. Contrairement à ses prédécesseurs, il n’a pas affiché d’opinion tranchée. En effet, The Decrypt souligne que ce secteur n’a jamais été central dans sa campagne, ses électeurs étant davantage mobilisés par des enjeux sociaux que technologiques.

Cette prudence contraste fortement avec la politique du maire sortant, Eric Adams. Ce dernier était un fervent partisan des actifs numériques : il avait touché ses trois premiers salaires en bitcoin et ethereum, et lancé un Bureau des actifs numériques pour encourager les entreprises crypto à s’installer dans la ville.

Sous son mandat, New York s’était présentée comme la “capitale mondiale du Web3”.

De son côté, Andrew Cuomo, candidat battu, avait une approche bien différente : il voulait créer un poste de “Chief Innovation Officer” chargé de piloter l’innovation en matière de blockchain, de crypto et de régulation technologique.

Son objectif était de faire de New York un pôle d’expérimentation pour les technologies financières, en collaboration avec les régulateurs. Cette idée disparaît probablement avec sa défaite.

Les cryptos entre optimisme et méfiance

Dans le monde crypto, la victoire de Mamdani suscite autant d’attentes que de doutes. Beaucoup espèrent qu’il saura donner un nouveau souffle à l’innovation tout en gardant un cadre clair et juste. D’autres, plus sceptiques, craignent qu’un excès de contrôle fasse fuir les investisseurs.

Par conséquent, les acteurs du secteur Bitcoin sont extrêmement vigilants. Ils se demandent si Mamdani encouragera l’innovation technologique. Ou bien, est-ce qu’il mettra en place des lois très strictes pour le commerce des jetons ?

Un tel changement signifierait une nouvelle ère pour l’adoption des actifs numériques. Il est clair que les conséquences pour cette industrie seront majeures. Le temps nous dira sa véritable position.

