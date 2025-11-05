Sequans craque : 970 BTC vendus pour apaiser sa dette et ses créanciers

Pour Résumer

Sequans a liquidé 970 Bitcoins pour racheter la moitié de sa dette convertible, réduisant ainsi son ratio dette/valeur nette de 55 % à 39 %.

Le marché a sanctionné cette décision, l'action SQNS chutant de 16 % le jour de l'annonce et de 82 % depuis janvier, malgré l'objectif de rééquilibrage financier.

Cette vente, qualifiée de "réallocation stratégique", est vue par beaucoup comme une capitulation et soulève des questions sur la stratégie crypto à long terme des entreprises.

Une vente choc pour rééquilibrer les comptes

Selon un communiqué, la société endettée depuis plusieurs trimestres a donc procédé à la vente de 970 bitcoins. Cette décision n’est clairement pas un simple ajustement de portefeuille. En réalité, elle a pour objectif principal de solder la moitié de sa dette convertible, soit un montant de 94,5 millions de dollars.

Par conséquent, le poids de la dette de l’entreprise s’allège considérablement. Son ratio dette sur valeur nette dégringole de 55 % à 39 %. Cette vente donne un peu d’air frais aux finances de l’entreprise et aide à remettre ses comptes à flot.

Sequans Redeems 50% of Convertible Debt Through Strategic Asset Reallocation.

This move opportunistically leverages Bitcoin holdings to enhance financial flexibility, reduce Debt-to-NAV ratio, and boost buyback capacity while preserving long-term treasury optionality. $SQNS

Learn… pic.twitter.com/bTbVMQGC2T — Sequans (@Sequans) November 4, 2025

Mais en contrepartie, Sequans a dû faire un gros sacrifice. Les réserves de bitcoin de Sequans fondent littéralement, passant de 3 234 à 2 264 BTC. L’entreprise garde malgré tout un stock important, affirmant son attachement de principe à sa stratégie crypto à long terme.

En effet, d’autres sociétés technologiques comme Galaxy Digital ont déjà fait des ventes partielles de leurs réserves en crypto. Les raisons sont similaires : dettes à honorer, pression des investisseurs ou volonté de rassurer les marchés traditionnels.

Un contexte boursier alarmant

Il faut dire que la situation de Sequans était devenue très délicate. Son action, cotée sous le ticker SQNS, a vertigineusement chuté de 76 % depuis janvier. Pire encore, elle a plongé de 16 % le jour même de l’annonce de la vente.

Ce contexte explique largement cette décision radicale. La capitalisation boursière de l’entreprise était devenue bien inférieure à la valeur de ses bitcoins. Cette situation paradoxale la privait de toute capacité à emprunter sur les marchés traditionnels.

Finalement, la vente de bitcoin apparaissait comme l’une des seules options viables. Le cours du bitcoin, bien qu’éloigné de ses sommets, offrait encore une précieuse source de liquidités. Sequans a donc choisi de puiser dans son actif le plus liquide pour éviter l’étouffement.

D’ailleurs, ce n’est pas la première fois qu’une entreprise en difficulté se tourne vers les cryptos, un phénomène de plus en plus fréquent.

Un précédent dans le monde des « Bitcoin Treasuries »

Ce geste a une portée symbolique forte. Sequans devient ainsi la première entreprise de ce mouvement à revendre une part significative de ses réserves. Ce changement de cap surprend pas mal de monde, surtout quand on sait que la société parlait souvent d’investir sur le long terme.

D’après Coingecko, Sequans descend désormais à la 33ᵉ place du classement des entreprises possédant du Bitcoin, soit quatre rangs de moins qu’après son achat réalisé à la mi-juillet.

Parallèlement, la communauté n’est pas du même avis. Sur X (ex-Twitter), plusieurs utilisateurs ont dénoncé une “erreur stratégique”, rappelant que le Bitcoin pourrait connaître une forte reprise dans les mois à venir. D’autant plus, que le roi de la crypto s’impose dorénavant comme valeur refuge contre l’or.

Certains estiment que Sequans a “vendu au pire moment”, juste avant une potentielle vague haussière du marché.

Malgré tout, la société affirme vouloir conserver ses 2 264 bitcoins restants. Elle projette même de poursuivre son programme de rachat d’ADR, en accumulant 100 000 BTC jusqu’en 2030. L’objectif est clair : regagner une flexibilité financière pour se renflouer et peut-être, un jour, recommencer à accumuler.

À lire aussi :