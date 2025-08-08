Banques de l’UE : l’ABE encadre enfin la détention de Bitcoin et d’Ethereum

Pour Résumer

L’ABE encadre la détention de Bitcoin et Ethereum.

Le Bitcoin grimpe à 118 200 $ après l’annonce.

Les banques européennes s’ouvrent à la crypto.

Un cadre inédit pour les banques européennes

L’Autorité Bancaire Européenne vient de frapper un grand coup. En effet, le 8 août 2025, elle dévoile des directives permettant aux banques de l’UE de détenir et gérer Bitcoin et Ethereum comme actifs financiers.

Par ailleurs, ces règles, alignées sur le règlement MiCA, imposent des exigences strictes : réserves de capital à 125 % des actifs crypto et audits trimestriels.

D’ailleurs, ce cadre vise à sécuriser l’intégration des cryptos dans la finance traditionnelle. Les banques, comme Deutsche Bank ou BBVA, pourraient bientôt proposer des services de custody pour BTC et ETH.

Effectivement, cette ouverture pourrait canaliser 50 milliards d’euros d’investissements d’ici 2026, renforçant l’adoption institutionnelle dans les 27 pays de l’UE.

Le marché réagit avec ferveur

L’annonce a mis le feu aux poudres. Le Bitcoin, qui stagnait autour de 115 000 $, bondit de 2,7 % en 24 heures pour atteindre 118 200 $. Ethereum, lui, grimpe de 4,1 %, à 3 920 $.

Par ailleurs, la capitalisation totale du marché crypto atteint 4 000 milliards de dollars, en hausse de 1,9 %. Ces chiffres reflètent une confiance immédiate des investisseurs.

Cependant, des défis subsistent. La volatilité des cryptos, avec un indice VIX crypto à 45, reste un frein pour les banques prudentes.

D’ailleurs, l’ABE exige une conformité rigoureuse, ce qui pourrait ralentir l’adoption par les petites institutions.

Effectivement, ce cadre, bien que révolutionnaire, demande une exécution sans faille pour éviter les dérapages.

Perspectives : une révolution financière ?

Ce cadre pourrait transformer la finance européenne. Avec 3 200 milliards d’euros d’actifs bancaires dans l’UE, une allocation de 1 % aux cryptos injecterait 32 milliards d’euros dans le marché.

Par ailleurs, le Bitcoin pourrait viser les 150 000 d’ici mi-2026, porté par cette demande institutionnelle. Ethereum, avec ses 2,6 millions de transactions quotidiennes via les rollups, pourrait atteindre 5 500.

D’ailleurs, les ETF crypto, comme ceux gérés par Amundi, pourraient devenir des produits phares pour les banques. Cependant, des risques persistent : un piratage de 30 millions d’euros en juin 2025 a secoué la confiance.

Effectivement, Grok conseille de limiter l’exposition à 5 % du portefeuille et de diversifier avec des actifs comme Solana. Ce move de l’ABE place l’UE à l’avant-garde, mais la prudence reste de mise.

