Coinbase veut remettre la confidentialité au cœur de Base

Pour Résumer

Coinbase introduit les transactions privées en USDC sur Base grâce à la tech d’Iron Fish.

Les preuves ZK garantissent la confidentialité, tandis que les view keys assurent la conformité.

Objectif : des paiements réels, discrets et vérifiables sans sortir de l’écosystème Base.

Des paiements qui ne s’étalent pas : le signal public d’Armstrong

Coinbase assume la direction prise : « Base is building private transactions », écrit son PDG, en rappelant l’intégration de l’équipe Iron Fish. Le message vise les usages les plus concrets, du salaire au règlement fournisseur, où la transparence intégrale d’une blockchain publique pose problème.

Base is building private transactions. We acquired the Iron Fish team back in Mar 2025 to start working on this. More to share soon. https://t.co/ZzRHZRH9yN — Brian Armstrong (@brian_armstrong) October 21, 2025

Dans l’écosystème, l’annonce est reçue comme un jalon attendu. Base propose des envois d’USDC moins exposés aux curieux, tout en gardant la vérifiabilité du règlement.

Coinbase ne détaille pas encore les modalités d’accès ni l’éventuel passage par du KYC au moment d’activer ce « mode privé ». L’entreprise promet d’en dire davantage bientôt.

Confidentialité vérifiable plutôt que secret intégral

Iron Fish ne vend pas l’invisibilité totale. Sa promesse tient dans un duo technique : preuves ZK pour valider un transfert sans révéler montants ni adresses, et view keys générées à la création d’un wallet pour partager, si nécessaire, une lecture seule à un auditeur, un régulateur ou un service fiscal.

On ne publie rien de sensible onchain, mais on peut prouver, sur demande, ce qu’il faut à la bonne personne. C’est un modèle de « confidentialité contrôlable » qui parle autant aux particuliers qu’aux entreprises.

C’est aussi un compromis assumé. Les documents d’Iron Fish expliquent que l’équipe rejointe par Base poursuivra la mission de couche de confidentialité universelle interopérable avec l’écosystème EVM.

L’ambition : permettre à n’importe quel actif de voyager dans un espace chiffré, puis de ressortir là où la liquidité vit, Base compris.

Du terrain au produit : USDC privé via ChainPort, déjà en route

Concrètement, Iron Fish s’appuie sur le bridge ChainPort pour envelopper des actifs et offrir des transferts privés d’USDC sur plus de vingt chaînes compatibles EVM, dont Base.

Le parcours type est simple à expliquer aux utilisateurs : on part de Base, on « porte » l’USDC dans l’espace privé, on règle, on ressort sur Base.

Les équipes de ChainPort et d’Iron Fish ont détaillé cette mécanique, avec détection de menaces en temps réel côté bridge et filtrage des fonds non conformes.

2/ Why does this matter? Stablecoins dominate crypto transactions, but they’ve never been private. Every transfer is traceable—until now. By bridging USDC via ChainPort, you gain fully encrypted transactions on Iron Fish, a privacy-first Layer 1. — Iron Fish (@ironfishcrypto) January 30, 2025

Cet outillage n’a rien d’un futur hypothétique. Iron Fish communique depuis des mois sur l’USDC privé multi-chaînes et cite explicitement Base parmi les destinations.

Pour les utilisateurs, l’intérêt est immédiat : payer sans exposer ses flux à toute la place, tout en gardant des reçus cryptographiques partageables au besoin. Pour les builders, c’est une palette de parcours produits, du « mode privé » à l’audit sélectif via view keys.

Les questions qui fâchent encore un peu

L’annonce d’Armstrong change la donne, sans clore le débat. À clarifier : le cadre d’accès aux transactions privées, la gestion pratique des view keys par des entreprises non crypto natives, le coût et la latence du passage par un bridge, ainsi que la politique exacte sur l’entrée de « fonds propres » côté Iron Fish et ChainPort.

Selon l’implémentation choisie, « privé » ne voudra pas dire opaque, et certains demanderont où se situe la ligne de partage entre discrétion et divulgation sur demande.

Reste que le mouvement est net. Base ne traite plus la confidentialité comme un bonus, mais comme une couche fonctionnelle au service de paiements réels.

Si Coinbase réussit à industrialiser ce modèle sans heurter la conformité, l’écosystème gagnera un précédent utile : des stablecoins qui circulent à l’abri des regards, des preuves à la demande quand il le faut, et une expérience qui n’oblige plus à choisir entre vie privée et usage. Les briques sont là, l’alignement produit-régulation décidera du tempo.

À lire aussi :