XRP et Solana visent x10 septembre.

Sui dope le bull run 2025.

Bitcoin stagne à 108 000 €.

XRP et Solana : leaders de la rentrée

Les altcoins prennent les devants. XRP, à 3,65 €, pourrait bondir à 36,50 € en septembre, soit un x10, boosté par l’adoption bancaire et un ETF spot attendu pour Q3.

Par ailleurs, après une hausse de 16 % en août, XRP consolide près de 3,04 €, avec un support à 2,87 €. Effectivement, Solana, à 184 € (+10 %), explose avec 1,3 million d’adresses actives et 700 000 TPS via l’upgrade Alpenglow.

Grok prédit un x10 à 1 840 € d’ici fin 2025. Par ailleurs, ses 475 millions d’euros via Pump.fun au Q1 et ses NFT dynamisent l’écosystème.

Effectivement, la domination Bitcoin chute à 52,8 %, avec l’Altcoin Season Index à 79, dépassant 75. Par ailleurs, la capitalisation crypto globale atteint 4 150 milliards d’euros (+2,3 %).

Les volumes d’échange grimpent à 80 milliards d’euros quotidiens. Effectivement, le GENIUS Act de juin encadre les stablecoins, renforçant la confiance.

Par ailleurs, les ETF Solana, à 95 % d’approbation, injectent 2 milliards d’euros. Effectivement, le bull run post-halving 2024, avec une offre BTC à 450 par jour, soutient ce momentum.

Par ailleurs, les institutionnels accumulent, avec 1,5 milliard d’euros en ETF ETH. Effectivement, XRP et Solana mènent cette rentrée explosive, portés par des fundamentals solides et un hype croissant.

Sui : la pépite à x10 potentiel

Sui brille dans le peloton. À 2,18 €, Sui pourrait x10 à 21,80 € en septembre, grâce à ses frais bas de 0,01 € et 1 milliard d’euros en stablecoins.

De plus, son écosystème BTCFi, avec 3 200 développeurs actifs, attire les capitaux. Par ailleurs, Sui traite 297 000 TPS, surpassant Solana sur la scalabilité.

En effet, sa compatibilité EVM et ses oracles intégrés séduisent les dApps. Par ailleurs, les volumes DeFi sur Sui atteignent 2,3 milliards d’euros de TVL.

Effectivement, un listing sur Binance en août dope le hype, avec 12 000 nouveaux wallets quotidiens.

Par ailleurs, Sui lève 300 millions d’euros en série B pour son expansion. Effectivement, son architecture Move garantit la sécurité, malgré un bug mineur corrigé en juillet.

En effet, les partenariats avec Circle pour USDC natif renforcent son adoption. Effectivement, Grok voit Sui comme un concurrent sérieux d’Ethereum, avec un potentiel x10 rapide.

Par ailleurs, les whales accumulent, avec 500 000 adresses actives. Sui positionne comme la pépite de la rentrée, prête à exploser.

Autres altcoins à surveiller pour septembre

D’autres altcoins brillent. Chainlink, à 18 € (+12 %), domine la DeFi avec 1,8 milliard d’euros de volumes sur Uniswap. Par ailleurs, Avalanche, à 36 € (+10 %), accélère la tokenisation, projetée à 10 000 milliards d’euros d’ici 2030.

Effectivement, Cardano, à 0,85 € (+8 %), gagne avec 2 millions de transactions Hydra. Par ailleurs, Pepe, à 0,00001332 €, vise 0,0001 €, soit un x7, porté par le hype communautaire.

En effet, un piratage de 30 millions d’euros sur un DEX en juillet rappelle les risques. Les 4,5 millions d’adresses Solana actives signalent un FOMO massif.

De plus, la TVL DeFi atteint 85 milliards d’euros. Effectivement, ces altcoins pourraient x10 collectivement.

