Réserve Bitcoin : la Thaïlande pourrait franchir le pas

Pour Résumer

Thaïlande vise réserve Bitcoin 2025.

Consortium avec Thaksin dope adoption.

Bull run boosté par ASEAN hub.

Thaïlande : consortium pour réserve Bitcoin

La Thaïlande avance à grands pas. Effectivement, un consortium mené par Sora Ventures, UTXO Management et Kliff Capital rencontre Thaksin Shinawatra à Bangkok pour développer Bitcoin comme actif de trésorerie ASEAN.

Par ailleurs, ce modèle s’inspire de Metaplanet au Japon, avec une acquisition de DV8 pour 7,4 millions d’euros en juillet.

Effectivement, la stratégie vise une réserve de 3,8 billions d’euros en actifs digitaux, alignée sur les ambitions de Thaksin, conseiller malaisien.

Par ailleurs, la Thaïlande, avec 7,84 millions d’utilisateurs crypto et un marché à 488,9 millions d’euros, attire les capitaux. Effectivement, la SEC thaïlandaise approuve des exchanges comme Bitkub, avec plus de 80 paires THB.

De plus, la capitalisation crypto globale atteint 4 150 milliards d’euros (+2,3 %). Les volumes d’échange grimpent à 80 milliards d’euros quotidiens.

Effectivement, ce consortium, incluant AsiaStrategy (NASDAQ : SORA), lève 241 millions de bahts pour pivoter vers Bitcoin. Par ailleurs, Thaksin voit Bitcoin comme pilier de stabilité financière, favorisant l’inclusion et les investissements étrangers.

Effectivement, l’acquisition de SGA en Corée pour 25 millions d’euros étend l’influence. Par ailleurs, le bull run post-halving 2024, avec une offre BTC à 450 par jour, soutient ce momentum. Effectivement, la Thaïlande positionne comme porte d’entrée ASEAN, avec 680 millions d’habitants.

Par ailleurs, les entreprises comme DV8 voient leurs réserves cash grimper de 38 %. Effectivement, ce pas pourrait redéfinir l’économie thaïlandaise.

Tax exemption : un pas vers l’hub ASEAN

La Thaïlande accélère l’adoption. Effectivement, une exemption fiscale de 5 ans sur les gains crypto, de 2025 à 2029, cible les trades sur exchanges SEC-licenciés comme Bitkub.

Par ailleurs, cela stimule l’investissement domestique, attirant 1 milliard de bahts en taxes indirectes. Effectivement, Ethereum à 4 214 € (+24,9 %) et Solana à 184 € (+10 %) profitent de ce cadre. Par ailleurs, Chainlink à 18 € (+12 %) brille en DeFi avec 1,8 milliard d’euros de volumes sur Uniswap.

Effectivement, XRP à 3,65 € (+16 %) vise 7 € via paiements cross-border. Avalanche à 36 € (+10 %) accélère la tokenisation à 10 000 milliards d’euros d’ici 2030.

Par ailleurs, Cardano à 0,85 € (+8 %) gagne avec 2 millions de transactions Hydra. Effectivement, un piratage de 30 millions d’euros sur un DEX en juillet rappelle les risques.

Les 4,5 millions d’adresses Solana actives signalent un FOMO massif. Par ailleurs, la SEC thaïlandaise régule 17 plateformes, boostant la confiance. Effectivement, la TVL DeFi atteint 85 milliards d’euros.

Par ailleurs, l’exemption exclut les offshore comme Bybit, favorisant les locaux. Effectivement, cela positionne la Thaïlande comme hub, avec 10,9 % de pénétration crypto.

Par ailleurs, le CBDC en développement complète cette stratégie. Effectivement, les ETF Bitcoin spot, approuvés en 2024, attirent les institutionnels.

Perspectives : un boom pour BTC et altcoins

Ce pas change tout. Effectivement, une réserve Bitcoin pourrait injecter 300 milliards d’euros vers les altcoins. Solana vise 258 € et Ethereum 6 050 € d’ici 2026.

Par ailleurs, des hubs comme Singapour avec 15 licences blockchain inspirent. Effectivement, MiCA impose la prudence. Les whales accumulent, avec 1,1 million d’adresses BTC actives.

Ce signal thaïlandais brûle, mais exige vigilance face aux corrections potentielles.

