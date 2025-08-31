Bitcoin: Les mineurs vendent, les ETF achètent, 485 M vs 179,4 M

Pour Résumer

Les mineurs vendent 4 207 BTC, tandis que les ETF Bitcoin enregistrent une entrée nette de 179,4 M.

Malgré la pression sur la rentabilité, le hashrate du réseau reste proche d’un record.

Les mineurs pivotent vers l’IA, avec des investissements massifs dans les data centers GPU.

Malgré les ventes des mineurs, les fondamentaux du réseau Bitcoin restent solides.

Le Bitcoin (BTC), à 111 339 $, a franchi à nouveau le seuil des 112 000 $ jeudi, après avoir touché un creux de six semaines seulement deux jours plus tôt. Malgré ce rebond, l’inquiétude persiste chez les traders. Reste à savoir si cela annonce des turbulences plus profondes… ou si d’autres facteurs expliquent ces sorties massives.

Dernière vague de ventes : les mineurs ont cédé 4 207 BTC, soit environ 485 millions de dollars. Cela contraste avec la phase d’accumulation observée entre avril et juillet, où les mineurs avaient ajouté 6 675 BTC à leurs réserves. Le solde actuel des mineurs s’élève à 63 736 BTC, valorisé à plus de 7,1 milliards de dollars.

Bien que ces mouvements restent faibles comparés aux allocations de géants comme MicroStrategy (MSTR) ou Metaplanet (MTPLF), ils alimentent la spéculation et le FUD sur les marchés. Si les mineurs subissent une pression sur leur trésorerie, les ventes pourraient s’intensifier à moins d’une amélioration de leur rentabilité.

Sur les neuf derniers mois, le Bitcoin a gagné 18 %, mais la rentabilité des mineurs a chuté de 10 %. La difficulté croissante du minage et la baisse de la demande pour les transactions onchain pèsent sur les marges. Par ailleurs le réseau Bitcoin continue de s’ajuster pour maintenir un intervalle moyen de 10 minutes entre les blocs, mais la rentabilité reste un sujet d’inquiétude.

L’indice de rentabilité du minage Bitcoin (hashprice) s’établit actuellement à 54 PH/seconde, en baisse par rapport aux 59 PH/seconde enregistrés il y a un mois.

Malgré ce recul, les mineurs n’ont pas vraiment de quoi se plaindre : l’indicateur s’est nettement amélioré par rapport aux niveaux observés en mars. Selon les données de NiceHash, même les machines Bitmain S19 XP lancées fin 2022 restent rentables avec un coût énergétique de 0,09 $/kWh.

Les mineurs Bitcoin face à la concurrence de l’IA, mais toujours résilients

Une partie de la déception des investisseurs provient du virage croissant vers les infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle. Ce récit s’est renforcé après l’annonce d’un accord à 3,2 milliards de dollars entre TeraWulf (WULF) et Google, en échange d’une participation de 14 %. Les fonds serviront à développer le campus de data centers IA de TeraWulf à New York, dont le lancement est prévu pour la seconde moitié de 2026.

La société australienne Iren, anciennement Iris Energy, accélère l’acquisition de GPU Nvidia et construit un data center IA à refroidissement liquide au Texas, ainsi qu’un nouveau site en Colombie-Britannique pouvant accueillir jusqu’à 20 000 GPU. De son côté, Hive (ex-Hive Blockchain) a engagé 30 millions de dollars pour étendre ses opérations basées sur GPU au Québec.

Malgré l’effervescence autour de l’IA, les fondamentaux du Bitcoin restent solides.

Le hashrate du réseau approche un niveau record de 960 millions de TH/seconde, en hausse de 7 % sur les trois derniers mois. Cette robustesse vient contrer les inquiétudes liées aux sorties nettes des mineurs ou au manque de gains en rentabilité dans le secteur.

En conclusion rien n’indique que les mineurs soient contraints de liquider leurs positions dans l’urgence. Et même si les ventes se poursuivent, les flux entrants vers les réserves d’entreprises sont largement capables d’en absorber l’impact.

Les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis enregistrent une impressionnante série d’entrées de 179,4 millions de dollars

Les derniers chiffres, rapportés par des analystes du secteur, révèlent une tendance nette : les investisseurs allouent activement du capital aux ETF Bitcoin au comptant américains. Le 28 août, les flux nets ont atteint 179,36 millions de dollars, confirmant un sentiment de marché solide et une participation institutionnelle croissante.

Pour conclure, la constance des flux entrants vers les ETF Bitcoin offre une image convaincante d’un marché en mutation. Cette dynamique devrait persister à susciter des investissements, consolidant davantage la position du Bitcoin en tant qu’élément majeur dans l’univers financier international.

Source : Hashrate Index

