Trump fils voit Bitcoin franchir le million

Pour Résumer

Eric Trump prédit BTC à 1 million $.

Une adoption institutionnelle booste bull run.

Les altcoins profitent de ce momentum.

Eric Trump : Bitcoin à 1 million $ inévitable

Eric Trump fait sensation. Effectivement, lors d’un panel avec David Bailey, il affirme : « Il n’y a aucun doute, Bitcoin atteindra 1 million de dollars ».

Par ailleurs, il cite la demande institutionnelle croissante et l’offre limitée comme moteurs clés. Effectivement, Bitcoin consolide à 113 000 €, après un ATH à 122 838 €.

En effet, la famille Trump s’engage profondément, avec American Bitcoin, co-fondé par Eric et Donald Jr., qui lève 220 millions d’euros pour miner et accumuler BTC.

Effectivement, la société, filiale de Hut 8, prépare une cotation Nasdaq en septembre via fusion avec Gryphon. Par ailleurs, la capitalisation crypto globale atteint 4 150 milliards d’euros (+2,3 %).

Les volumes d’échange grimpent à 80 milliards d’euros quotidiens. Effectivement, le halving 2024 réduit l’offre à 450 BTC par jour, soutenant cette vision.

Par ailleurs, Eric note que la communauté Bitcoin a soutenu son père, et la famille récompense cela par des initiatives comme World Liberty Financial, levant 550 millions d’euros.

Effectivement, Trump Media accumule 2 milliards d’euros en BTC pour sa trésorerie. Par ailleurs, Eric rejoint le conseil de Metaplanet au Japon, pionnier des réserves BTC. Effectivement, il loue la Chine comme « une puissance infernale » en crypto, malgré les bans.

Par ailleurs, Hong Kong approuve des stablecoins, boostant la concurrence. Effectivement, cette prédiction reflète l’optimisme familial, avec Eric passant plus de la moitié de son temps sur crypto.

Impact sur l’écosystème crypto et adoption

Cette prédiction dope l’écosystème. Ethereum, à 4 214 € (+24,9 %), profite de la DeFi, avec 85 milliards d’euros de TVL. Par ailleurs, Solana, à 184 € (+10 %), explose avec 1,3 million d’adresses actives et 475 millions d’euros via Pump.fun.

Effectivement, Chainlink, à 18 € (+12 %), brille avec 1,8 milliard d’euros de volumes sur Uniswap. Par ailleurs, XRP, à 3,65 € (+16 %), vise 7 € via paiements cross-border. Avalanche, à 36 € (+10 %), accélère la tokenisation à 10 000 milliards d’euros d’ici 2030.

Effectivement, Cardano, à 0,85 € (+8 %), gagne avec 2 millions de transactions Hydra. Par ailleurs, un piratage de 30 millions d’euros sur un DEX en juillet rappelle les risques.

Les 4,5 millions d’adresses Solana actives signalent un FOMO massif. Effectivement, la TVL DeFi atteint 85 milliards d’euros. Par ailleurs, les ETF altcoins, attendus au Q3, injectent 2 milliards d’euros. Ce dynamisme propulse les altcoins vers des sommets.

Un bull run boosté par les Trump ?

Cette vision change tout. Effectivement, une adoption comme au Salvador pourrait vraiment libérer 300 milliards d’euros vers les altcoins.

Solana vise 258 € et Ethereum 6 050 € d’ici 2026. Par ailleurs, des hubs comme Singapour, avec 15 licences blockchain, alimentent l’optimisme.

