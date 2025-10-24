Crash de MELANIA et LIBRA : Meteora visée par une plainte collective aux États-Unis

Pour Résumer

Plainte collective contre Meteora pour fraude MELANIA et LIBRA.

Benjamin Chow accusé de pump-and-dump avec « piège de liquidité ».

Crash de 98 % : 15 tokens impliqués, 10 millions $ de profits.

L’affaire Meteora : un « piège de liquidité » coordonné

La plainte collective, déposée le 22 octobre 2025 au tribunal fédéral de Californie, accuse Benjamin Chow, cofondateur de Meteora, et Hayden Davis de Kelsier Ventures d’avoir orchestré un schéma frauduleux avec au moins 15 memecoins, dont MELANIA et LIBRA.

Effectivement, les plaignants décrivent un « piège de liquidité » : promotion massive, puis vente massive par les insiders.

MELANIA, promu comme la « crypto officielle de Melania Trump », a grimpé avant de s’effondrer de 98 %, laissant des investisseurs ruinés.

De plus, LIBRA, présenté comme un « token de relance argentine » soutenu par Javier Milei, a perdu 90 % en heures. En outre, les plaignants estiment 10 millions de dollars de profits pour Meteora.

Chow et Davis auraient utilisé ces figures publiques comme « props » pour légitimer les tokens. D’ailleurs, Melania Trump a promu MELANIA sur son site, mais la plainte la dégage de responsabilité. Effectivement, Meteora fournissait la plateforme technique, Kelsier la promotion.

En effet, cette affaire s’inscrit dans une série de scams memecoins. De plus, un juge a dégelé 57,6 millions de USDC liés au dossier. En outre, Chow nie toute implication, affirmant ne pas avoir reçu de tokens.

Le pump-and-dump : un playbook répété

Le « playbook » des accusés est un schéma classique : création d’un token, promotion via influenceurs, accumulation par insiders, puis dump massif. Effectivement, pour MELANIA, des wallets liés à Meteora détenaient 30 % de la supply avant le lancement.

LIBRA, promu par Milei, a vu un insider vendre 107 millions de dollars avant le crash. De plus, les plaignants citent 15 tokens similaires, avec des pertes cumulées de dizaines de millions. En outre, Kelsier Ventures gérait le marketing, recrutant des influenceurs crypto.

Cette affaire expose les vulnérabilités des memecoins. D’ailleurs, 98 % de crash pour MELANIA laisse des victimes en colère. Effectivement, les régulateurs US et argentins enquêtent.

En effet, Chow, qui a démissionné en février 2025, dément tout. De plus, Meteora affirme n’avoir jamais géré de tokens en marge. En outre, les plaignants demandent des dommages et intérêts massifs.

Impacts sur l’écosystème crypto

Cette plainte secoue le secteur. Bitcoin stagne à 110 556 $, malgré une capitalisation à 2 000 milliards de dollars.

La DeFi, avec une TVL à 90 milliards, reste stable. De plus, les ETF crypto attirent 25 milliards de dollars en 2025. En outre, Ethereum, à 3 864 $, résiste.

Cependant, la confiance des retail s’érode. En effet, 80 % des altcoins risquent une correction. De plus, la volatilité à 20 % menace les investisseurs.

D’ailleurs, les exchanges renforcent la KYC. Effectivement, les flux illicites chutent de 35 %. En outre, la SEC observe les memecoins.

Perspectives : fin des scams memecoins ?

Cette affaire peut-elle endiguer les fraudes ? ChatGPT-5 prévoit une hausse de 20 % des scams en 2026 sans régulation accrue. Effectivement, la plainte inspire des enquêtes similaires.

De plus, Europol déploie plus d’experts crypto. En outre, des pays comme la France renforcent les contrôles. D’ailleurs, 10 milliards d’euros de fraudes sont estimés annuels.

Cependant, les défis persistent. En effet, la darknet complique les traques. De plus, les gangs recrutent via forums.

Octobre 2025 marque un tournant. Effectivement, cette plainte protège l’écosystème. La prudence s’impose pour les investisseurs.

