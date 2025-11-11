CZ brûle 500 000 $ de memecoins reçus sur son wallet de dons

Pour Résumer

CZ brûle 490 000 $ de memecoins sur son wallet dons.

Tokens QUQ, SIREN et BNBCARD détruits.

Avertissement : vente sur marché pour les prochains.

L’incident du wallet dons : un nettoyage musclé

Le 9 novembre 2025, le wallet dons public de CZ, dédié aux dons en BNB, reçoit des memecoins non sollicités. Effectivement, l’analyste on-chain Ai Yi détecte le brûlage de 490 000 $ : 305 000 $ en QUQ, 142 000 $ en SIREN et 43 000 $ en BNBCARD.

Ce geste, premier en sept mois, suit un pattern. De plus, en 2024, CZ avait détruit 3,5 millions en tokens comme Broccoli. En outre, il déclare : « Juste un nettoyage. Le wallet dons ne garde que BNB. La prochaine fois, je vendrai sur le marché ».

Les projets memecoins exploitent la visibilité de CZ pour hype. D’ailleurs, ces airdrops non demandés impliquent un endorsement fictif. Effectivement, cela crée du FUD.

En effet, CZ vise à décourager les spams. De plus, cela renforce la transparence. En outre, le wallet, créé pour dons caritatifs, reste focalisé sur BNB.

Les dangers des airdrops non sollicités

Les memecoins saturent les wallets célèbres pour obtenir de la visibilité. Effectivement, 70 % des projets low-cap envoient des tokens à CZ ou Vitalik Buterin.

Ces airdrops, souvent scams, polluent les chaînes. De plus, ils impliquent un endorsement non désiré. En outre, les brûlages de CZ, totalisant 5 millions en 2025, alertent l’industrie.

D’ailleurs, Vitalik a donné des SHIB à des causes en 2021. Effectivement, CZ opte pour la destruction.

En effet, cela protège contre les accusations de collusion. De plus, les régulateurs scrutent ces pratiques. En outre, 50 % des memecoins échouent en 2025.

Impacts sur le marché crypto

Cet incident secoue le secteur memecoin. Bitcoin stagne à 105 556 $, malgré une capitalisation à 3 800 milliards de dollars. Effectivement, Solana gagne 1 % à 164,75 $.

Les ETF crypto attirent 25 milliards de dollars en 2025. De plus, la DeFi TVL atteint 100 milliards. En outre, Ethereum, à 3 564 $, résiste.

Cependant, 80 % des memecoins risquent une correction. En effet, la volatilité à 20 % menace. D’ailleurs, les volumes chutent de 10 %.

Effectivement, les exchanges comme Binance renforcent les filtres anti-spam. En outre, la confiance retail vacille. De plus, les flux illicites chutent de 35 %.

Perspectives : fin des airdrops abusifs ?

Ce brûlage peut-il endiguer les spams ? ChatGPT-5 prévoit une hausse de 20 % des memecoins en 2026. Effectivement, la régulation MiCA impose des audits.

De plus, des exchanges comme Coinbase limitent les airdrops. En outre, des outils anti-spam émergent. D’ailleurs, 10 milliards d’investissements en sécurité sont attendus.

Cependant, les défis persistent. En effet, la hype memecoin attire les abusifs. De plus, les brûlages de CZ ne découragent pas tous.

Novembre 2025 appelle à la vigilance. Effectivement, les wallets célèbres restent cibles. La prudence s’impose pour les investisseurs.

À lire aussi :