DExit : Coinbase choisit le Texas pour son cadre pro-crypto

Pour Résumer

Coinbase quitte le Delaware en raison d’une instabilité juridique croissante et rejoint le Texas pour son cadre pro-crypto.

Le Texas attire les entreprises blockchain grâce à des lois protectrices et des tribunaux spécialisés.

Coinbase maintient son modèle remote-first et une solide capitalisation boursière.

Le Delaware perd son statut de refuge juridique

Le départ de Coinbase ne sort pas de nulle part. Depuis deux ans, les règles du Delaware changent vite et surprennent les entreprises. Les dirigeants de Coinbase affirment que les décisions de la Cour de chancery sont devenues imprévisibles.

Ils jugent aussi que certaines évolutions augmentent le risque de procès contre les sociétés cotées. De plus, la bourse américaine fait justement face à un procès au Delaware concernant son introduction en bourse.

Today @Coinbase is announcing our decision to leave Delaware and reincorporate in Texas. This decision was not made lightly, but we’ll always do what’s best for our customers, our employees, and our shareholders. 1/6 — paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) November 12, 2025

Paul Grewal, directeur juridique de Coinbase, l’a dit clairement. Selon lui, le Delaware n’offre plus la stabilité juridique dont une entreprise publique a besoin. Il estime même que les standards appliqués aux dirigeants sont devenus trop stricts.

Ce climat pousse de plus en plus d’entreprises à partir. Depuis un an, un exode massif frappe ainsi le Delaware. On parle même d’une vague surnommée “DExit”.

Ce mouvement ne touche pas seulement la crypto. Rappelons que plusieurs groupes valorisés plus d’un milliard de dollars ont quitté l’État depuis l’an dernier. Tesla a déjà adopté le Texas. Trump Media , malgré une perte record au T3, s’est installé en Floride. L’écosystème évolue, et Coinbase suit logiquement cette tendance.

Texas devient un aimant pour les entreprises crypto

Le Texas attire depuis longtemps les sociétés technologiques. Ils ont adopté des lois plus claires pour les entreprises en modernisant son droit des sociétés avec le « Texas Senate Bill 29« . Cette loi cruciale renforce la protection des dirigeants et limite considérablement les risques de poursuites des actionnaires.

Cependant, il devient aussi un pôle majeur pour la blockchain et les actifs numériques. Ses dirigeants politiques répètent qu’ils veulent faire de l’État un moteur pour l’innovation. L’État va même plus loin en établissant une réserve stratégique de Bitcoin.

En effet, Coinbase met en avant deux points clés. Le premier, c’est la prévisibilité des tribunaux texans. Selon l’entreprise, les règles y sont plus simples et les décisions plus cohérentes. Le second, c’est l’existence de nouvelles juridictions spécialisées dans les affaires commerciales. Ces tribunaux réduisent les délais et donnent plus de visibilité aux dirigeants.

Le Texas Blockchain Council a salué l’arrivée de Coinbase. Son président, Lee Bratcher, parle d’un environnement favorable aux actifs numériques. Le sénateur Charles Schwertner partage ce point de vue. Il dit que cette décision prouve que l’État devient un centre pour l’innovation crypto. Le message est clair : le Texas veut attirer les leaders du secteur.

Welcome to Texas, @coinbase! The largest U.S.-based crypto exchange has chosen the Lone Star State as its new home, a strong signal that Texas is now the hub of digital-asset innovation. We’re proud to see more industry leaders planting roots here! pic.twitter.com/m5X5VOzF3d — Texas Blockchain Council (@TXblockchain_) November 12, 2025

Coinbase avance prudemment, mais confirme une stratégie assumée

Même si elle change de juridiction, Coinbase ne compte pas ouvrir un nouveau siège physique au Texas pour l’instant. L’entreprise a adopté un modèle “remote-first” en 2021. Elle avait fermé son siège de San Francisco et fonctionne depuis avec des équipes réparties partout dans le pays.

Coinbase garde tout de même des bureaux à San Francisco et à New York. Elle continue aussi de recruter aux États-Unis. Le PDG, Brian Armstrong, avait déjà indiqué que l’entreprise voulait embaucher environ 1 000 personnes grâce à un cadre réglementaire plus clair. Le Texas semble donc jouer un rôle dans cette stratégie d’expansion.

Sur le plan financier, Coinbase reste solide. Il est à noter que la société pèse près de 82 milliards de dollars selon LSEG. Elle reste aussi la plus grande plateforme crypto cotée en bourse aux États-Unis.

De plus, la bourse poursuit aussi son expansion internationale. Elle lance un compte épargne crypto au Royaume-Uni pour séduire encore plus d’entreprises locales.

