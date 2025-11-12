Trump Media : un crash à 55 M$ au Q3 malgré un trésor Bitcoin massif

Pour Résumer

Trump Media affiche une perte nette record de 54,8 M$ au troisième trimestre 2025, avec des revenus en forte baisse.

L’entreprise détient plus de 11 500 bitcoins et 746 millions de tokens CRO, misant sur la crypto pour relancer sa croissance.

Malgré un portefeuille massif, la chute du titre DJT et la volatilité du marché menacent la fortune et la stratégie du clan Trump.

Une perte record pour Truth Social

Trump Media & Technology Group (TMTG), la maison mère du réseau social Truth Social, a publié des résultats décevants pour le troisième trimestre 2025.

Malgré un portefeuille crypto impressionnant, la société affiche une perte nette de 54,8 millions de dollars, presque trois fois plus qu’en 2024. Les revenus, eux, chutent à 972 900 dollars, contre un peu plus d’un million l’an passé.

Selon Reuters, une grande partie de cette hémorragie vient des frais juridiques, estimés à plus de 20 millions de dollars. Pour une entreprise qui dépend uniquement de la publicité, c’est énorme.

Pendant que Donald Trump rame avec Truth Social, son fils Barron, lui, cartonne dans la crypto. Sa richesse a quasiment doublé depuis 2024, au point de dépasser celle de sa mère, Melania.

Côté Bourse, le constat n’est pas plus joyeux. Depuis le début de l’année, le titre DJT a perdu plus de 60 % de sa valeur. L’action tourne désormais autour de 13 dollars, bien loin de l’euphorie des débuts.

La société, introduite en bourse début 2024 via une fusion avec un SPAC, peine à convaincre les investisseurs que son modèle peut fonctionner. Les investisseurs n’ont pas encore récompensé l’audace de la stratégie crypto de l’entreprise.

Un pari géant sur la cryptomonnaie

Face à ces pertes, Trump Media a décidé de se réinventer. Et sa nouvelle lubie, c’est la crypto. L’entreprise a en effet misé gros sur le Bitcoin et sur le token Cronos (CRO), espérant transformer sa trésorerie en machine à rendement. À la fin septembre, elle détenait plus de 11 500 bitcoins, un trésor estimé à plusieurs centaines de millions de dollars.

TRUMP MEDIA AND TECHNOLOGY GROUP HOLDS OVER $1 BILLION OF BITCOIN Trump Media and Technology Group ($DJT) has disclosed holdings of over $1.3 Billion of BTC as of September 30th 2025.$DJT holds $BTC. pic.twitter.com/WzAIOnN29y — Arkham (@arkham) November 8, 2025

En plus de ces avoirs, le groupe détient plus de 746 millions de tokens Cronos, avec une plus-value potentielle d’environ 33 millions de dollars. Il a aussi encaissé 15 millions de revenus grâce à des options Bitcoin.

Pour soutenir cette stratégie, Trump Media a levé plus de 2,5 milliards de dollars entre actions et obligations convertibles. Résultat : son portefeuille financier a explosé, passant de 274 millions à 3,1 milliards de dollars en six mois. On peut dire que le crypto-portefeuille ne fait pas que décorer le bilan.

Ce virage crypto s’est accéléré cet été avec la création d’une filiale spécialisée Trump Media Group CRO Strategy, en partenariat avec deux géants du secteur, Crypto.com et Yorkville. Elle prévoit d’investir jusqu’à 1 milliard de dollars dans le Cronos, soit une acquisition massive de plus de 6 trillions de tokens.

Pour la direction, cette diversification est censée “sécuriser l’avenir de l’entreprise” et compenser les pertes de Truth Social. Un pari audacieux conduisant même vers un virage crypto aux États-Unis avec le président Trump.

Une valorisation qui fond comme neige au soleil

Malgré ces chiffres spectaculaires, la situation reste fragile. Comme évoqué dessus, les revenus trimestriels de Trump Media sont à peine 973 000 dollars.

Donald Trump détient toujours la majorité du capital, avec plus de 114 millions d’actions. Sa fortune est estimée à plus de 7 milliards de dollars, dont une grande partie repose justement sur la valeur de cette société et de ses actifs crypto. Mais avec la chute du titre et la volatilité du marché, ce patrimoine pourrait vite fondre.

En effet, même si la réserve de Bitcoin impressionne, elle ne suffit pas à masquer les pertes. Dans le même temps, le lobbying crypto s’intensifie à Washington, où les acteurs du secteur cherchent à influencer les règles du jeu. Une bataille dans laquelle l’empire Trump pourrait bien tenter de peser.

