Dogecoin : Une montée explosive se prépare-t-elle en novembre 2025 ?

Pour Résumer

Dogecoin défend la zone cruciale dès 0,15 $ et un triangle symétrique pourrait déclencher une hausse vers 0,20–0,21 $.

Un possible ETF Dogecoin spot par Grayscale et le contexte économique avec Fed créent une forte attente.

Le mème coin Maxi Doge séduit les investisseurs avec plus de 4 M$ levés, alimentant l’enthousiasme autour des tokens canins.

Dogecoin tente un retour solide malgré un marché en rouge

Ces derniers jours, la peur régissent sur le marché crypto avec Bitcoin oscillant autour de 90 000$. Pour Dogecoin, il lutte pour défendre une zone essentielle : 0,15 dollar. Ce niveau se répète dans plusieurs analyses et agit comme un socle.

À chaque rebond sur cette zone, le marché réagit. Beaucoup y voient un point d’entrée idéal pour anticiper un possible changement de tendance.

Les graphiques renforcent cette idée. Selon le trader Aman, on voit se former un triangle symétrique, un pattern qui annonce souvent un mouvement fort. Si DOGE réussit à en sortir par le haut, plusieurs analystes pensent qu’il pourrait rapidement viser la zone des 0,20 à 0,21 dollar.

Cette projection reste prudente, mais gagne en crédibilité. Elle circule activement parmi les traders à court terme

D’autres voient plus haut. Certains experts évoquent un chemin vers 0,55 ou 0,60 dollar, voire un retour au-dessus de 1 dollar si la dynamique devient virale. Cela semble lointain, mais ce type de scénario nourrit l’imaginaire d’une communauté qui ne cesse de soutenir l’actif depuis des années.

Un contexte économique qui pourrait jouer en faveur du DOGE

Le climat macroéconomique américain évolue très vite. Les licenciements augmentent dans plusieurs États, ce qui intensifie la pression sur la Réserve fédérale. Beaucoup anticipent un assouplissement monétaire.

Dès que cette idée circule, les investisseurs se tournent de nouveau vers les actifs spéculatifs. Dogecoin bénéficie directement de ce mouvement.

Au même moment, une nouvelle importante tombe du côté institutionnel. Grayscale a déposé un dossier modifié pour transformer son produit existant en un véritable ETF Dogecoin spot. La SEC dispose de 20 jours pour s’y opposer, faute de quoi Grayscale lancera l’ETF ce lundi 24 novembre.

Cette perspective ajoute une tension positive. Une approbation tacite ouvrirait une porte majeure pour DOGE et renforcerait son exposition auprès du public professionnel.

Ces signaux se reflètent déjà dans les chiffres. Dogecoin enregistre certains jours plus de 6 % de hausse sur 24 heures. La chute observée sur la semaine se réduit alors et l’actif reprend de la vigueur. En plus, les volumes dépassent parfois les 950 millions de dollars.

Cela montre un marché qui réagit vivement à chaque annonce. Dogecoin reste l’un des actifs les plus suivis par les investisseurs particuliers et institutionnels.

Maxi Doge gagne du terrain comme pari haussier prometteur

Au-delà du DOGE, un autre projet attire beaucoup l’attention : Maxi Doge. Sa prévente dépasse déjà les 4 millions de dollars. Cela prouve que l’univers des mèmes coins reste très vivant.

Beaucoup d’investisseurs aiment encore se tourner vers de jeunes projets qui peuvent vraiment décoller. Et Maxi Doge tombe exactement dans cette catégorie.

Son prix d’entrée très bas et le staking à rendement attractif poussent beaucoup de curieux à tenter l’aventure. Et comme il gagne en visibilité, il relance aussi l’attention portée aux autres tokens canins. Et plus l’attention grandit, plus Dogecoin profite d’un effet d’entraînement indirect.

Finalement, Dogecoin reste au centre du jeu, mais Maxi Doge trouve sa place. Ensemble, ils captent l’énergie d’un marché qui n’a jamais réellement cessé de vibrer.

Decouvrir MaxiDoge

À lire aussi :