Escroqueries cryptos : des avocats douteux inquiètent le FBI, enquête en cours

Pour Résumer

Le FBI alerte sur des escrocs se faisant passer pour des avocats, ciblant les victimes de fraudes cryptos.

Les faux avocats demandent des paiements en crypto ou cartes-cadeaux pour récupérer des fonds volés.

Les victimes doivent rester sceptiques et conserver des preuves pour éviter de tomber dans ces arnaques sophistiquées.

Les “avocats” et leurs méthodes sophistiquées

Les fraudeurs prétendent être des avocats spécialisés dans la récupération de fonds. Ils promettent de récupérer les cryptomonnaies volées et citent souvent des partenariats gouvernementaux fictifs.

Les victimes sont rapidement poussées à payer des frais en crypto ou via des cartes-cadeaux prépayées pour démarrer le processus de recouvrement.

Le piège se referme dans des groupes WhatsApp

Après le paiement, les victimes sont dirigées vers des groupes WhatsApp où ils sont en contact avec des agents bancaires fictifs. Ces soi-disant agents continuent de manipuler les victimes, jusqu’à ce que les fonds disparaissent complètement.

Ce stratagème est d’une sophistication alarmante, car les fraudeurs connaissent souvent des détails précis des pertes des victimes.

Les signes à repérer immédiatement

Le FBI met en garde contre certains signes révélateurs de cette arnaque. Parmi eux, l’utilisation de documents juridiques authentiques contrefaits et de faux partenariats avec des agences gouvernementales.

Aucun cabinet d’avocats légitime ne dispose de telles affiliations, ce qui doit immédiatement alerter les victimes.

Les escrocs connaissent leurs cibles en détail

Un autre aspect inquiétant de cette escroquerie est la connaissance précise des pertes subies par les victimes. Les escrocs connaissent les montants volés, les dates et même les noms des escroqueries passées.

Cette connaissance rend les faux avocats plus crédibles et désarme les victimes, qui sont alors plus susceptibles de suivre leurs instructions.

Les mesures de protection à adopter selon le FBI

Le FBI recommande une approche de Zero Trust pour toute offre de recouvrement non sollicitée. Toute demande suspecte, en particulier si l’avocat refuse de fournir des informations sur sa licence, doit être un signal d’alerte.

Les victimes doivent aussi conserver des enregistrements détaillés de chaque interaction, notamment des e-mails ou appels vidéo.

Restez vigilant

Pour éviter les pièges, il est primordial de rester sceptique face à toute proposition de recouvrement non sollicitée. En outre, les victimes doivent toujours vérifier l’authenticité des offres et se méfier de toute promesse douteuse.

Prévente de Token6900 – restez prudent et informé

Alors que la prévente de Token6900 se lance dans un marché de plus en plus compétitif, il est essentiel pour les investisseurs de rester vigilants face aux arnaques.

En fait, des méthodes frauduleuses peuvent être utilisées pour abuser du manque de discernement des investisseurs. Alors, assurez-vous de vérifier la légitimité des projets et de ne jamais cliquer sur des offres trop alléchantes.

Découvrez Token6900 (T6900)

Source : FBI

À lire aussi :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.