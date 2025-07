Les ETF Bitcoin changent de cap : fin du modèle traditionnel

Fin juillet 2025, cinq grands fournisseurs de fonds négociés en bourse, Ark 21Shares, Fidelity, Invesco Galaxy, VanEck et WisdomTree, ont soumis des amendements. Ces derniers étaient coordonnés à la SEC et à la bourse Cboe BZX.

Les ETF Ethereum sont structurés. Chaque entreprise cherche à passer d’un modèle basé sur les espèces à un mécanisme de création et de rachat en nature.

Des avis officiels de modification des règles ont été publiés séparément le 22 juillet, ouvrant une période de consultation publique.

Dans le cadre du modèle actuel basé uniquement sur les espèces, introduit lorsque les ETF Bitcoin au comptant ont été approuvés pour la première fois en janvier 2024. Ainsi, les émetteurs d’ETF sont tenus de gérer les transactions par le biais de conversions en monnaie fiduciaire.

