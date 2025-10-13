Les ETF crypto pris en otage par le shutdown – 10 Md$ retenus

Pour Résumer

La fermeture de la SEC suspend l’examen de toutes les demandes d’ETF crypto, retardant l’arrivée de nouveaux fonds sur le marché.

Les projets sur altcoins comme Solana, XRP et Cardano sont particulièrement touchés, avec des approbations potentiellement repoussées à 2026.

Des flux financiers de plusieurs milliards sont suspendus, menaçant de freiner l’expansion des ETF crypto.

Un tsunami d’approbations stoppé net

Avant le shutdown, le calendrier de la SEC était chargé : plusieurs fonds demandant l’autorisation d’ETF liés au Bitcoin, Ethereum ou altcoins étaient en attente de validation.

Le shutdown a mis un coup d’arrêt brutal à cette dynamique. Avec moins de 10 % du personnel actif, la SEC a suspendu toutes ses fonctions non essentielles, y compris l’examen des ETF. Par conséquent, le calendrier de révision est bloqué jusqu’à un rétablissement du financement public.

En effet, la SEC avait validé une nouvelle règle de cotation générique (generic listing standards). Ce cadre simplifie le processus d’approbation pour les ETF cryptos et réduisant le temps maximal de lancement de 240 à 75 jours.

Cette avancée réglementaire avait suscité de fortes attentes. Plusieurs firmes étaient prêtes à lancer des ETF sur des altcoins dès octobre. Cependant, l’arrêt administratif est intervenu au pire moment.

En attendant, certains acteurs de premier plan ont déjà adopté une nouvelle approche stratégique pour s’implanter dans ce marché. C’est bien le cas de Bitwise et 21Shares qui ont récemment réduit leurs frais liés à ces fonds.

Altcoins en première ligne : Solana, XRP, Cardano…

Parmi les 90 de dossiers en attente, les projets liés aux ETF sur des altcoins occupent une place centrale. Solana serait en tête avec une dizaine de candidatures en attente, suivi de près par XRP avec 9 demandes.

There are over 90 crypto ETF's waiting to be approved in the US 👀 pic.twitter.com/OodtiMtZxa — Rand (@crypto_rand) October 9, 2025

Ces initiatives reflètent un tournant : au-delà du duo Bitcoin-Ethereum, le marché institutionnel explore des possibilités d’exposition diversifiée. Dogecoin, Litecoin, voire Cardano ou d’autres jetons émergents font aussi l’objet de projets.

L’un des cas les plus connus concernés est ETF Litecoin, celui de Canary Capital, dont l’autorisation a également été repoussée.

Mais l’arrêt des travaux SEC empire les incertitudes. Pour XRP en particulier, plusieurs émetteurs d’ETF ont dû déposer des amendements S-1 anticipés, afin de préparer la conformité une fois le blocage levé.

Cette manœuvre sert à “tenir la ligne” : les acteurs veulent être prêts dès la reprise. Pourtant, l’absence de visibilité sur la date de réouverture pèse lourdement. Cardano aussi pourrait faire les frais du retard : certains analystes estiment que si cet arrêt perdure, l’approbation d’un ETF ADA pourrait être repoussée à 2026.

La probabilité d’un mois de shutdown est estimée à 36 % sur certains marchés prédictifs, ce qui augmente la menace de reports prolongés.

10 milliards immobilisés : conséquences et scénarios

Avant l’arrêt, les estimations parlaient d’un afflux possible de 5 à 10 milliards de dollars dans les nouveaux ETF cryptos. Ce capital devait alimenter les marchés, renforcer la crédibilité institutionnelle et catalyser l’adoption.

Avec le gel, ces flux potentiels restent bloqués, ce n’est pas de l’argent disparu, mais suspendu. Le secteur perd une impulsion majeure : l’effet de ruissellement attendu s’évapore.

Lorsque le shutdown sera levé, les analystes anticipent une « reprise en fossé » : les approbations pourraient s’accélérer, avec une ruée d’ETF prêts à être lancés.

Nate Geraci, président de NovaDius, a déjà prédit que les “portes de l’ETF crypto s’ouvriraient d’un coup” une fois la paralysie terminée. Ce contexte survient alors que le boom des ETF crypto semblait inarrêtable, avec de nouvelles frontières et opportunités.

*Enormous* next few weeks for spot crypto ETFs… SEC final deadlines approaching on numerous filings. Starts this week w/ deadline on Canary spot ltc ETF. Will be followed by decisions on sol, doge, xrp, ada, & hbar ETFs (though SEC can approve any or all of these whenever). — Nate Geraci (@NateGeraci) September 28, 2025

