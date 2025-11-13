Un ETF MOG Coin ? Canary Capital secoue les memecoins

Pour Résumer

Canary Capital dépose un ETF MOG et veut ouvrir les memecoins au marché financier traditionnel.

MOG Coin reste volatil, mais attire toujours une large communauté malgré sa chute annuelle.

Maxi Doge profite du buzz et avance avec une prévente déjà millionnaire et très suivie.

Canary Capital tente un coup qui peut changer la donne

Canary Capital a déposé, le 12 novembre 2025, un formulaire S-1 auprès de la SEC pour lancer un ETF lié au prix de MOG. En clair, l’entreprise veut permettre à tout le monde d’acheter du MOG avec la simplicité d’une action. Rien de compliqué : l’ETF fonctionnerait comme un trust qui détient du MOG ou son équivalent en dollars.

Le dépôt indique aussi quelque chose d’assez malin : Canary Capital pourrait garder jusqu’à 5 % d’Ether pour payer les frais sur Ethereum. C’est un détail technique, mais il montre que la société connaît bien le terrain, car le memecoin elle-même est basé sur ce réseau. Elle cherche à réduire les frictions pour plaire aussi aux investisseurs prudents.

Et ce n’est pas un coup isolé. Canary Capital n’en est pas à son premier essai. Elle avance déjà sur plusieurs ETF basés sur d’autres altcoins comme XRP, HBAR ou Litecoin.

Son ETF XRP a même récemment été ajouté à la base DTCC, faisant ses débuts au Nasdaq. On voit donc une stratégie claire : ouvrir les portes du marché crypto à un public plus large, tout en misant sur des tokens populaires.

MOG Coin : un memecoin fragile, mais impossible à ignorer

MOG Coin reste jeune. Il est né en juillet 2023 et son histoire ressemble à celle de beaucoup de memecoins : une montée rapide, des chutes violentes, puis un retour inattendu. Après l’annonce du dépôt, sa capitalisation a dépassé les 169 millions de dollars. Avant cela, elle restait sous les 140 millions. Ensuite, elle s’est posée autour des 146 millions.

Mais soyons honnêtes : le jeton a perdu plus de 80 % de sa valeur sur l’année. Pourtant, la communauté reste solide. Près de 39 000 portefeuilles détiennent encore du MOG. Et les 100 plus gros contrôlent plus de la moitié de l’offre. Ce rapport de force montre un marché encore fragile, mais très suivi.

Le dépôt arrive aussi à un moment décisif. La SEC a assoupli certaines règles sur les ETF crypto. Les barrières sont un peu moins hautes, et Canary Capital profite clairement de cette ouverture. Ce timing redonne vie au débat : les memecoins peuvent-ils vraiment passer du statut de blague à celui d’actifs financiers sérieux ?

Maxi Doge : la prochaine star des memecoins

Pendant que tout le monde parle de MOG, un autre memecoin avance tranquillement : Maxi Doge (MAXI). Sa prévente a déjà levé près de 4 millions de dollars. Ce chiffre montre une vraie envie du public de trouver « le prochain token qui explose ».

MAXI joue une carte différente. Le projet combine un aspect fun, très memecoin, avec des options plus travaillées. Il propose du staking avec un rendement qui dépasse parfois les 80 % annuels. Il offre aussi des outils de trading avec effet de levier. Ces fonctions attirent les investisseurs, même les whales de Dogecoin, qui aiment les projets engagés et un peu ambitieux.

On remarque aussi un univers visuel assumé, une roadmap claire et une communication simple. Cela rassure. Et l’effet est immédiat : depuis l’annonce de l’ETF MOG, beaucoup regardent aussi du côté de MAXI. La prévente pourrait profiter de cet élan. Car, quand un memecoin gagne en visibilité, les autres suivent souvent le mouvement.

