La bataille des ETF XRP s’intensifie : Canary arrive sur le Nasdaq

XRP reste un des plus gros actifs crypto, avec un usage centré sur les paiements rapides et un historique juridique enfin clarifié.

Les ETF XRPR et XRPH11 montrent déjà un appétit institutionnel réel, tandis que Canary prépare un produit listé au Nasdaq.

La multiplication des ETF spot XRP pourrait renforcer la demande tout en rendant l’accès au jeton beaucoup plus simple pour les investisseurs institutionnels.

XRP, contexte et utilité

Tout d’abord, XRP est le token qui repose sur le XRP Ledger. En 2012, David Schwartz, Jed McCaleb et Arthur Britto lancent ce protocole, avec l’ambition de proposer des paiements plus rapides et plus efficaces que Bitcoin.

Ainsi, l’équipe fonde une société aujourd’hui connue sous le nom de Ripple Labs.

Ripple présente XRPL : une infrastructure destinée aux paiements transfrontaliers, à la compensation entre institutions et aux transferts de valeur en temps quasi réel, avec une consommation énergétique bien inférieure à celle de Bitcoin.

De ce fait, XRPL fonctionne avec un mécanisme de consensus entre validateurs indépendants. Les nœuds se synchronisent ainsi toutes les trois à cinq secondes pour finaliser les transactions.

Cela rend l’actif très pratique pour des cas d’usage de règlement quasi immédiat, par exemple dans le change de devises ou le règlement B2B.

Concernant les tokenomics, contrairement à Bitcoin, XRP ne se mine pas. Ripple Labs a préminé l’offre de XRP.

Les fondateurs ont créé 100 milliards de jetons au lancement. En outre, ils en ont transféré 80 milliards à Ripple Labs, qui en a placé une grande partie en séquestre et en libère progressivement sur le marché.

Cette façon de faire suscite depuis longtemps les débats sur le degré de centralisation économique de XRP.

Par ailleurs, au niveau des prix, XRP est le quatrième jeton le plus capitalisé des cryptomonnaies. Ainsi, l’actif a atteint un plus haut historique autour de 3,65 $ en juillet 2025.

Aujourd’hui, il vaut environ 2,40 $, soit environ 34 % sous son sommet de juillet dernier.

Ces niveaux interviennent après des années marquées par le procès contre la SEC, qui a commencé fin 2020, et a désormais pris fin.

Concernant le prix, il faut dire que l’environnement macro compte. Le marché reste chahuté. Bitcoin recule d’approximativement 10 % sur un mois, XRP d’un peu plus de 9 %.

En conséquence, le narratif des ETF devient un catalyseur clé pour expliquer les mouvements du prix de XRP.

Cependant, XRP restait paradoxalement en retrait dans la course aux ETF. Il n’a pas bénéficié d’un ETF spot juste après les sorties de ceux rattachés à Bitcoin et Ethereum.

Or, il est beaucoup plus simple pour les investisseurs institutionnels de s’exposer au jeton XRP par l’intermédiaire d’un ETF spot.

C’est peut-être bientôt chose faite.

La nouvelle bataille des ETF XRP

En septembre dernier, le Rex-Osprey XRP ETF, dont le ticker est le XRPR, a été lancé aux États-Unis.

C’est un ETF dont la structure juridique est spéciale. Il offre une exposition au prix de XRP, via une structure impliquant une filiale aux Îles Caïmans.

Dès le premier jour de sa sortie, il a enregistré plus de 38 millions de dollars d’échanges. Il a rapidement franchi les 100 millions de dollars d’actifs sous gestion. Il est aujourd’hui au-delà des 138 millions.

De même, au Brésil, le Hashdex Nasdaq XRP (XRPH11) a attiré plus de 52 millions de dollars d’actifs.

Cela montre, en attendant qu’un ETF sorte aux États-Unis, que la demande est réelle et qu’un ETF spot serait très bien accueilli par les investisseurs institutionnels.

Canary filed 8A for XRP ETF last night, which points to launch tomorrow or Thursday (today is holiday). Thursday was the day we thought they'd be on track for but when they did the 8A for HBAR they launched the next day. Not done deal but all boxes being checked. Stay tuned.. pic.twitter.com/gVt9c3psmu — Eric Balchunas (@EricBalchunas) November 11, 2025

XRP attire les institutionnels grâce à ses qualités intrinsèques. Or, il est beaucoup plus simple pour ces derniers de s’exposer au prix de ce token par l’intermédiaire d’un ETF, et ce, pour des raisons juridiques.

Canary Capital vient bousculer les choses. Canary est un gestionnaire basé à Nashville. Il a déposé un formulaire 8-A auprès de la SEC le 10 novembre 2025. Il souhaite faire enregistrer le « Canary XRP Trust ».

Cela ouvrirait la voie à une cotation de cet ETF sur le Nasdaq dans les jours qui viennent.

Mais pour cela, il faudrait une approbation de la SEC. Or le régulateur peut totalement refuser cet enregistrement, ou le ralentir.

Ainsi, ce serait le premier ETF spot « pur » proposé aux investisseurs américains. Le XRPR, dont nous avons parlé ci-dessus, n’a pas la même qualification juridique. Ce n’est pas un détail pour les investisseurs.

Pour eux, il serait beaucoup plus aisé d’investir sur le produit dont Canary suscite l’approbation.

En plus de cela, cinq émetteurs différents ont listé des ETF XRP au DTCC. La Depository Trust & Clearing Corporation a en effet ajouté cinq ETF Spot XRP à sa liste « active et pre-launch ».

Les émetteurs sont Canary, Bitwise, Franklin Templeton, CoinShares et 21Shares.

L’émetteur Bitwise a, par exemple, lancé un ETF Solana en octobre dernier, dont les flux entrants sont continus depuis le lancement. On constate donc que le lancement d’un ETF Spot est une stratégie gagnante pour les émetteurs.

Une fois de plus, prudence : le fait de figurer sur cette liste ne vaut pas une acceptation par la SEC !

Ainsi, depuis quelques jours, on voit une hausse du prix du XRP.

Si au moins un de ces ETF venait à être approuvé par la SEC, les liquidités afflueraient et cela s’en ressentirait sur le prix, à moins que les investisseurs déjà positionnés ne prennent des profits…

