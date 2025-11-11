L’IRS valide enfin le staking pour les ETF crypto aux États-Unis

Pour Résumer

L’IRS et le Trésor américain autorisent officiellement le staking pour les ETF crypto via la Procédure 2025-31.

Les fonds pourront générer des rendements passifs jusqu’à 7 %, sous conditions de sécurité strictes.

BlackRock et Grayscale préparent déjà les premiers ETF avec staking intégré pour 2026.

Un cadre clair et une “assurance fiscale” pour les ETF

Jusqu’ici, les ETF crypto ne pouvaient pas staker leurs tokens sans risquer de perdre leur statut fiscal. Mais l’IRS vient de lever ce verrou grâce à la Procédure de revenus 2025-31. Ce document technique agit comme une véritable assurance pour les fonds : il définit précisément comment participer au staking sans sortir du cadre fiscal américain.

Concrètement, cette procédure crée un « safe harbour », un port sûr qui protège les fonds contre les risques de requalification. Les ETF pourront désormais verrouiller des actifs comme l’Ether ou le Solana sur des réseaux proof-of-stake et percevoir leurs récompenses de participation. Cette décision à effet immédiat apporte enfin la clarté que Wall Street réclamait depuis des années.

Today @USTreasury and the @IRSnews issued new guidance giving crypto exchange-traded products (ETPs) a clear path to stake digital assets and share staking rewards with their retail investors. This move increases investor benefits, boosts innovation, and keeps America the… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) November 10, 2025

Mais attention, tout n’est pas permis. Pour profiter de ce cadre, les fonds devront suivre plusieurs règles strictes. D’abord, chaque ETF ne pourra détenir qu’une seule cryptomonnaie : pas question de mélanger Ethereum et Solana dans un même portefeuille.

Ensuite, la sécurité reste prioritaire : les actifs devront être conservés par des custodiens agréés, ces gardiens chargés de protéger les clés privées. Enfin, pour éviter les mauvaises surprises, les fonds devront prévoir des protections contre le slashing, ces pénalités infligées aux validateurs en cas d’erreur.

Et d’ailleurs, plusieurs signaux récents montrent que le marché se prépare activement, notamment avec l’ajout d’ETF XRP à la base de données de la DTCC, signe que la machine est en marche.

Une nouvelle source de rendement pour les investisseurs

Pour les investisseurs, cette réforme change tout. Jusqu’ici, malgré le boom récent, un ETF crypto se contentait de suivre le prix d’un actif.

Désormais, il pourra aussi rapporter un revenu passif grâce au staking. Et les gains potentiels sont bien réels : un ETF basé sur Ethereum pourrait offrir entre 3,5 % et 4,2 % de rendement annuel, tandis qu’un ETF sur Solana pourrait grimper à 5 %-7 %.

Sur un investissement de 10 000 $, cela représente plusieurs centaines de dollars de revenus supplémentaires chaque année, sans rien faire. C’est la première fois qu’un produit crypto régulée combine sécurité, simplicité et rendement. Autant dire que la frontière entre finance traditionnelle et crypto se fait de plus en plus mince.

Mais tout n’est pas rose. Les marchés ont récemment montré quelques signes d’essoufflement, comme en témoigne la sortie massive d’ETF Bitcoin.

En effet, près de 470 millions de dollars se sont envolés en une journée. Un rappel que même les produits les plus innovants ne sont pas à l’abri des turbulences du marché.

Les géants de la finance déjà sur les rangs

Les mastodontes de la finance ne comptent pas rater le coche. BlackRock et Grayscale travaillent déjà sur les premiers ETF avec staking intégré, dont les lancements sont prévus dès la mi-2026. Ces produits pourraient rapidement attirer plusieurs milliards de dollars d’investissements institutionnels.

Cette décision place aussi les États-Unis en tête de la régulation crypto mondiale. En donnant un cadre fiscal clair, Washington envoie un signal fort : la crypto n’est plus une expérience marginale, mais un pilier à part entière de la finance moderne. Et pour des blockchains comme Ethereum ou Solana, ce feu vert officiel est une véritable reconnaissance.

Et ce n’est pas un hasard si cette vague d’optimisme arrive juste après la fin du shutdown américain, qui avait bloqué pendant des semaines plus de 90 demandes d’ETF crypto. Désormais, la voie est libre pour une avalanche d’approbations et un redémarrage complet du marché.

