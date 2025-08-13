Ethereum dépasse 4 600 $ alors que BitMine parie 20 milliards sur l’ETH

Pour Résumer

BitMine sollicite l'approbation de la SEC pour augmenter son offre d'actions de 20 milliards de dollars, dont une grande partie sera investie dans l'acquisition d'Ethereum.

L'entreprise a déjà accumulé plus de 1,2 million d'ETH et vise à staker 5 % de l'offre totale, soit 6 millions d'ETH.

Parallèlement, l'approbation d'un ETF Ethereum pourrait stimuler l'adoption institutionnelle, limitant l'offre disponible et propulsant potentiellement le prix de l'ETH vers de nouveaux sommets.

Expansion de la capacité d’acquisition d’ETH

BitMine avait initialement annoncé une offre de 2 milliards de dollars le 9 juillet. Ensuite, le 24 juillet, ce montant a bondi à 4,5 milliards de dollars. Cette expansion représente sa capacité de vente d’actions x5.

D’ailleurs, une majeure partie de ces fonds sera investie dans l’acquisition d’ETH. L’entreprise pourrait aussi se diversifier dans l’achat de BTC, l’expansion de ses activités de minage ainsi que de conseil.

🚨 JUST IN: Tom Lee’s BitMine is boosting its #Ethereum buy plan to $24.5B, aiming to grab 5% of all ETH in circulation. Already holding 1.15M ETH (~$5B), this could trigger a massive supply squeeze and cement $ETH as a corporate treasury asset. pic.twitter.com/uCd966vuy5 — CryptosRus (@CryptosR_Us) August 13, 2025

BitMine se positionne comme le plus grand détenteur d’ETH

BitMine a déjà accumulé plus de 1,2 million d’ETH et cela équivaut à environ 5 milliards de dollars. La société vise à acquérir et staker 5 % de l’offre totale d’Ethereum, soit environ 6 millions d’ETH.

Cela représenterait environ 22 milliards de dollars et impacterait l’approvisionnement en ETH. Ce volume d’achat devrait profondément influencer l’offre disponible sur le marché de l’ETH.

🧵

1/4

BitMine today announced ETH holdings of 1,150,263 tokens: – ETH holdings of 1,150,263 is valued at $4.9 billion ($4,300 ETH)

– 317,126 more ETH than a week ago

– $2.0 billion higher than a week ago link ⛓️:https://t.co/o0YJ7yqrjs — Bitmine BMNR (@BitMNR) August 11, 2025

L’approbation de l’ETF SOL : Une opportunité majeure pour ETH

Parallèlement, un ETF Ethereum est en attente d’approbation auprès de la SEC, avec des chances de succès de 90 % pour 2025.

Si cet ETF est validé, cela pourrait donner un coup de pouce à l’adoption institutionnelle de l’ETH. Cet effet pourrait faire grimper le prix de l’ETH en limitant l’offre disponible sur les échanges.

Stratégie pour stabiliser le marché et diminuer la volatilité

Les achats massifs d’ETH par des entreprises comme BitMine démontrent une tendance à la réduction de la volatilité crypto. L’accumulation par des baleines et institutions pourrait réduire la liquidité disponible sur les échanges. Ainsi, cela limiterait les mouvements de panique.

À long terme, cela pourrait conduire à une stabilité accrue. Cela pourrait se faire en accentuant les hausses de prix lorsque la demande augmente face à un marché plus restreint.

Ethereum s’approche d’un nouveau sommet historique

Le prix d’Ethereum a connu une hausse importante, atteignant 4600 $. Alors, ETH se rapproche de son sommet historique de 4890 $ en novembre 2021.

La vague d’adoption institutionnelle et l’achat massif par des entreprises pourraient remodeler la dynamique de l’offre et de la demande. De ce fait, cela rendra l’ETH encore plus attractif pour les investisseurs à long terme.

BitMine : Un acteur clé du marché d’Ethereum

Avec plus de 1,15 million d’ETH en réserve, BitMine domine désormais les autres détenteurs institutionnels d’ETH.

L’entreprise de minage devient ainsi un acteur majeur du marché, avec des perspectives de croissance solides.

