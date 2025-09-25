Les géants bancaires européens s’allient autour d’un stablecoin en euro

Pour Résumer

Neuf banques européennes créent un stablecoin en euro.

MiCA-compliant, il vise une autonomie stratégique.

Lancement prévu en seconde moitié de 2026.

Une alliance inédite de neuf banques

Neuf institutions financières européennes annoncent leur union le 25 septembre 2025. ING, UniCredit, SEB, KBC, Danske Bank, DekaBank, Banca Sella, CaixaBank et Raiffeisen Bank International forment un consortium. Effectivement, elles créent une société aux Pays-Bas pour émettre un stablecoin en euro.

Cette entité sera supervisée par la Banque centrale néerlandaise comme institution d’argent électronique. De plus, le consortium reste ouvert à d’autres banques. En outre, un CEO sera nommé sous réserve d’approbation réglementaire.

Le projet s’inscrit dans MiCA, régulation européenne sur les crypto-actifs. D’ailleurs, il offre une alternative européenne aux stablecoins en dollar, comme USDT. Effectivement, cela renforce l’autonomie stratégique de l’Europe.

En effet, les banques fondatrices représentent des milliards d’euros en actifs. De plus, elles visent des paiements instantanés et low-cost. En outre, la blockchain assure une transparence 24/7.

Un stablecoin MiCA-compliant pour l’Europe

Ce stablecoin sera adossé à l’euro et conforme à MiCA. Il permettra des transactions quasi instantanées et à faible coût. Effectivement, cela cible les paiements transfrontaliers et la gestion de chaînes d’approvisionnement.

La programmabilité de la blockchain offre des fonctionnalités avancées. De plus, les banques pourront ajouter des services comme des wallets ou la garde. En outre, il favorise les règlements cross-border efficaces.

Le marché des stablecoins en euro reste marginal, à moins de 350 millions d’euros. D’ailleurs, ce projet pourrait changer la donne face aux 290 milliards en dollar. Effectivement, l’Europe cherche à contrer la dé-dollarisation.

En effet, des initiatives similaires émergent, mais ce consortium est le plus ambitieux. De plus, il répond aux appels de la BCE pour une souveraineté monétaire. En outre, le lancement est prévu pour la seconde moitié de 2026.

Perspectives : une autonomie européenne ?

Ce stablecoin peut-il redéfinir les paiements ? ChatGPT-5 prévoit un marché européen à 500 milliards d’euros d’ici 2027. Effectivement, l’innovation s’accélère.

De plus, la BCE pousse pour une souveraineté. En outre, un euro numérique complémentaire pourrait émerger. D’ailleurs, 10 milliards d’euros d’investissements sont attendus.

Cependant, des défis subsistent. En effet, la cybersécurité, avec 1,2 milliard de dollars perdus en hacks en 2024, inquiète. De plus, des régulations trop strictes pourraient freiner.

Septembre 2025 marque un tournant. Effectivement, cette alliance pourrait propulser l’Europe en leader. La prudence s’impose pour les investisseurs.

