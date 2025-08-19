La SEC diffère ses décisions ETF, la politique fragilise Truth Social

Pour Résumer

Un retard stratégique pour la décision de la SEC

Le 18 août, la SEC a repoussé sa décision sur l’ETF Bitcoin et Ethereum de Truth Social au 8 octobre. Ce retard est la première prolongation depuis le dépôt par NYSE Arca en juin. Bien que commun pour les ETF crypto, ce délai revêt une dimension politique majeure.

L’ETF est associé à Trump Media & Technology Group (TMTG), l’empire médiatique de Donald Trump, dont les investissements crypto croissent. La SEC justifie le report par la nécessité d’un « temps suffisant pour examiner la proposition », mais cette justification minimise l’impact politique.

Les critiques sur l’ETF et les conflits d’intérêts

L’extension de la SEC a suscité l’attention de groupes comme Accountable.US, un organisme de surveillance. Ce groupe a critiqué la proposition, évoquant un conflit d’intérêts lié à la participation de Trump à 52 % dans TMTG.

Caroline Ciccone, présidente de Accountable.US, estime qu’approuver l’ETF pourrait éroder la confiance des citoyens envers les marchés et la SEC. La critique a aussi souligné des problèmes avec le dépositaire proposé, Foris DAX, une filiale de Crypto.com, qui cumule des plaintes.

Le poids financier de Trump dans le secteur crypto

Les liens financiers de Trump avec la crypto compliquent la situation. Sa fortune de 6,4 milliards inclut 620 millions en crypto. L’implication de la famille Trump dans des projets DeFi et des coins mèmes change le secteur.

Son portefeuille crypto croissant soulève des questions sur l’objectif de cet ETF, potentiellement une bouée de sauvetage pour TMTG.

Un paysage réglementaire en évolution

La SEC fait face à un choix décisif. En juillet 2025, l’agence a approuvé des modifications de règles sur les ETF crypto. Cela permet la création et le rachat d’ETF en nature, ouvrant la voie à des produits complexes.

Un dilemme pour la SEC : favoritisme ou impartialité ?

Cette évolution contraste avec la position de la SEC sous l’administration Biden, qui n’a approuvé les ETF Bitcoin et Ethereum spot qu’après une décision judiciaire. En validant cet ETF, la SEC risquerait des accusations de favoritisme envers un président en exercice.

Un rejet, quant à lui, pourrait générer des accusations de partialité politique. Comme le souligne Ciccone, la commission devra répondre à la question : ont-ils approuvé pour le bien du pays ou pour les affaires du président ?

